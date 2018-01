Tennis | Sydney parla italiano! Fognini e Giorgi in semifinale

Tennis - WTA Sydney 2018 : CAMILA GIORGI SHOW! Annichilita Agnieszka Radwanska : è semifinale! : È grande Italia a Sydney. Dopo Fabio Fognini nel torneo maschile, CAMILA GIORGI si è qualificata per le semifinali del torneo WTA della città australiana. È stato un vero e proprio show quello messo in scena dalla giocatrice marchigiana, che ha letteralmente annichilito la polacca Agnieszka Radwanska, battuta con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una partita solidissima da parte dell’azzurra, sempre in ...

Tennis - Fognini in volo : è in semifinale a Sydney : Il 30enne ligure n.27 al mondo e quarta testa di serie ha superato 6-7(4) 7-6(4) 6-2 il 29enne francese Adrian Mannarino, n.28 del ranking Atp e quinta testa di serie del torneo. Invece il 36enne ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Paolo Lorenzi piegato da Daniil Medvedev in due set. Sfuma il sogno della semifinale per il senese : Niente da fare per il nostro Paolo Lorenzi nei quarti di finale dell’ATP di Sydney (Australia). L’azzurro, n.45 del mondo, è stato superato dal russo, n.84 ATP, Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 14 minuti di partita non riuscendo così a centrare la semifinale. Sarà dunque il giovane Tennista dell’Est ad affrontare nel prossimo turno Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match “infinito” contro il ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : CHE SPETTACOLO FABIO FOGNINI! Supera in rimonta Mannarino e vola in semifinale : Inizio di stagione scintillante quello di FABIO Fognini, che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. Il nativo di Arma di Taggia parte benissimo nel primo set, portandosi sul 4-1 con addirittura un doppio break di vantaggio. L’inerzia del set sembra essere ...

Tennis - Djokovic - buona prova generale. Fognini e Lorenzi ai quarti di Sydney : Il serbo, ex n°1 al mondo ora sceso in 14ª piazza, ha battuto 6-1 6-4 il n°5 al mondo Dominic Thiem, n° 5 Atp. "Mi sento benissimo, stavo aspettando questo momento da mesi ed ero impaziente di ...

Tennis - Wta Sydney 2018 : CICLONE Camila Giorgi! Azzurra pazzesca - eliminata Petra Kvitova in due set : Un autentico CICLONE Camila Giorgi a Sydney (Australia). L’Azzurra, proveniente dalle qualificazioni, dopo aver eliminato la campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens, travolge anche l’ex n.2 del mondo Petra Kvitova (n.29 WTA) con il punteggio di 7-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. L’Azzurra, ancora una volta imponendo il suo Tennis aggressivo. ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto ottenendo così ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini e Paolo Lorenzi approdano ai quarti di finale! Sconfitti Dolgopolov e Ramos : E’ grande Italia a Sydney (Australia) negli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis maschile australiano. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi accedono ai quarti di finale sconfiggendo rispettivamente l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 del mondo) 3-6 6-3 6-4 e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.22 ATP) 6-3 7-5. Prestazioni convincenti per entrambi e pass per il prossimo turno dove il ligure sfiderà il francese Adrian Mannarino (testa di ...

Tennis - Sydney International : spostato il debutto di Fognini : ROMA - A causa della pioggia, Fabio Fognini debutterà domani nel Sydney International , torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia, ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : rinviato a domani il match tra Fognini e Dolgopolov. La pioggia cambia il programma del torneo : Rinviata a domani la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Sydney 2018 tra il nostro Fabio Fognini (n.27 ATP) e l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 ATP). La pioggia ha costretto infatti gli organizzatori a questo cambio di programma cancellando tutti gli incontri del tabellone maschile e dando priorità a quello femminile.Il ligure scenderà in campo insieme a Paolo Lorenzi (n.45 ATP), che se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos ...