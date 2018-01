Tennis | Australian Open 2018 | senza Serena Williams pronostico apertissimo Melbourne

Australian Open D : Bencic subito contro Venus - Tennis : La numero 1 del mondo Simona Halep aprirà contro Destanee Aiava, per incontrare poi Eugenie Bouchard o Oceane Dodin. L'eventuale terzo turno sarebbe contro Petra Kvitova. La numero due del seeding ...

Tennis - Australian Open 2018 : come vederli in tv? Tutti gli appuntamenti su Eurosport - c’è anche la Diretta Streaming : Ormai ci siamo. come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di Gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano scatterà mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tabellone principale che prenderà il via lunedì 15 alle ore 10:00 locali, quando in Italia ...

Tennis - Australian Open : Federer dalla parte di Djokovic : Difficile dire se sia andata bene o male per Rafa Nadal e Roger Federer, ovvero i primi al mondo in un momento in cui il Tennis fa i conti con una serie infinita di infortuni, acciacchi, ritorni in campo col rebus della condizione psicofisica. Tanto vale registrare il cammino che a ...

Tennis - Australian Open 2018 : sorteggio tabellone femminile. E’ subito Venus Williams-Bencic - Schiavone sfida Ostapenko : Si è tenuto questa mattina sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito ed le Tenniste partecipanti, in attesa di conoscere il nome delle qualificate. Simona Halep, testa di serie numero 1, se la vedrà con la wild card Australiana Aiava e dalla sua parte ci sono molte insidie, tra cui Camila Giorgi. La parte alta del tabellone è ...

Tennis - Australian Open 2018 : il sorteggio degli italiani. Sfortunato Thomas Fabbiano - una qualificata per Camila Giorgi : sorteggio agrodolce per gli italiani agli Australian Open di Tennis: i sei italiani (quattro uomini e due donne) hanno conosciuto stamane i nomi degli avversari che troveranno di fronte al primo turno. Nel tabellone maschile Fabio Fognini, testa di serie numero 25, affronterà l’argentino Horacio Zeballos, anche se, guardando verso l’orizzonte, al terzo turno potrebbe incrociare il belga David Goffin, numero 7 del seeding. Va bene ...

Tennis - Australian Open 2018 : sorteggio tabellone maschile. Nadal prima testa di serie - Djokovic dal lato di Federer! : Si è tenuto questa mattina sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito ed i Tennisti partecipanti, in attesa di conoscere il nome dei qualificati, conoscono il loro destino. La testa di serie numero uno Rafael Nadal comincerà il suo torneo contro il dominicano Victor Estrella Burgos, in uno spicchio dove c’è anche Paolo ...

Tennis - Australian Open 2018 : Nick Kyrgios - talento e follia. Melbourne lo aspetta ancora una volta : Mark Edmondson nel 1976. Questo è l’ultimo Tennista Australiano capace di conquistare il titolo agli Australian Open. Sono passati 42 anni, un periodo lunghissimo senza vittoria a cui non sono riusciti a porre fine nemmeno giocatori come Pat Cash e Lleyton Hewitt, entrambi sconfitti in finale. Dal 2014, però, i tifosi Australiani sono tornati a sperare che un loro Tennista possa tornare finalmente a vincere il primo Slam della stagione. ...

Tennis - Australian Open 2018 : le foto più belle : Dal 15 al 28 gennaio 2018 a Melbourne tornano gli Australian Open, primo Slam del nuovo anno. Tanti i forfait già annunciati: Andy Murray , Kei Nishikori , Serena Williams e Victoria Azarenka . Gli ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni femminili. Cinque italiane al via : Sono 96 le Tenniste che si daranno battaglia a partire da questa notte per 12 posti nel main draw degli Australian Open di Tennis, primo Slam stagionale. Tra di esse Cinque italiane: Sara Errani, Roberta Vinci, Deborah Chiesa, Jasmine Paolini e Georgia Brescia. Non fortunato il sorteggio per Chiesa e Vinci, che si ritrovano nello spicchio di Tabellone con la numero due del seeding cadetto, la russa Evgenija Rodina. Le due azzurre potrebbero ...

Tennis - Australian Open 2018 - Sara Errani : obiettivo main draw e il rientro tra le top100 : Domani cominciano le qualificazioni femminili agli Australian Open ed inizierà anche il cammino di Sara Errani verso il main draw del primo Slam dell’anno. Questo il grande primo obiettivo della stagione per la nativa di Bologna, che non è riuscita a rientrare tra le prime cento del mondo (attualmente °132 del ranking WTA) ed è dunque costretta a disputare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale a Melbourne. Una stagione che ...

Tennis - Australian Open 2018 – Quanti soldi guadagnano i Tennisti? Montepremi faraonico : cifre milionarie per i vincitori : Gli Australian Open 2018 aprono la stagione del Tennis, il primo Grande Slam dell’anno si preannuncia davvero imperdibile e appassionante nonostante l’assenza di alcune stelle come Serena Williams, Andy Murray, Kei Nishikori. Dal 15 gennaio ci sarà da divertirsi a Melbourne e a motivare ulteriormente i campioni della racchetta sarà un vertiginoso Montepremi che è addirittura aumentato del 10% rispetto a quello della passata stagione: ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni maschili. Undici italiani al via : A partire da domani, mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le Qualificazioni degli Australian Open 2018 (15-28 gennaio) che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw al primo Slam dell’anno. Saranno 11 i Tennisti italiani presenti in Tabellone: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano Napolitano, Lorenzo Sonego, Andrea Arnaboldi, Luca Vanni, Lorenzo Giustino ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fabio Fognini il riferimento - prospettive non incoraggianti per il Bel Paese : Dal 15 al 28 gennaio si farà sul serio a Melbourne (Australia) per il primo Slam del 2018. Gli Australian Open, come al solito, daranno il via alla grande cavalcata del Tennis mondiale e le attese su quanto potrà accadere sul rovente cemento “aussie”, viste le temperature, sono tante. Fino ad ora, però, oltre alle aspettative alte lo sono anche le assenze: Andy Murray, Kei Nishikori, Serena Williams e Victoria Azarenka non saranno ai ...

Tennis Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open rinuncia anche la Azarenka : SYDNEY " Apre davvero il nuovo anno col botto Camila Giorgi, nel tabellone principale del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della ...