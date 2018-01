Sydney | Fognini in semifinale

Tennis - Sydney parla italiano! Fognini e Giorgi in semifinale : Un inizio d'anno da applausi per Fabio Fognini. Il Tennista ligure ha infatti conquistato le semifinali del Sydney International, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : CHE SPETTACOLO FABIO FOGNINI! Supera in rimonta Mannarino e vola in semifinale : Inizio di stagione scintillante quello di FABIO Fognini, che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. Il nativo di Arma di Taggia parte benissimo nel primo set, portandosi sul 4-1 con addirittura un doppio break di vantaggio. L’inerzia del set sembra essere ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini e Paolo Lorenzi approdano ai quarti di finale! Sconfitti Dolgopolov e Ramos : E’ grande Italia a Sydney (Australia) negli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis maschile australiano. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi accedono ai quarti di finale sconfiggendo rispettivamente l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 del mondo) 3-6 6-3 6-4 e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.22 ATP) 6-3 7-5. Prestazioni convincenti per entrambi e pass per il prossimo turno dove il ligure sfiderà il francese Adrian Mannarino (testa di ...