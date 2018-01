Sydney 2018 Tennis | impresa Fognini e capolavoro Giorgi | sono in semifinale!

Tennis - WTA Sydney 2018 : CAMILA GIORGI SHOW! Annichilita Agnieszka Radwanska : è semifinale! : È grande Italia a Sydney. Dopo Fabio Fognini nel torneo maschile, CAMILA GIORGI si è qualificata per le semifinali del torneo WTA della città australiana. È stato un vero e proprio show quello messo in scena dalla giocatrice marchigiana, che ha letteralmente annichilito la polacca Agnieszka Radwanska, battuta con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una partita solidissima da parte dell’azzurra, sempre in ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Paolo Lorenzi piegato da Daniil Medvedev in due set. Sfuma il sogno della semifinale per il senese : Niente da fare per il nostro Paolo Lorenzi nei quarti di finale dell’ATP di Sydney (Australia). L’azzurro, n.45 del mondo, è stato superato dal russo, n.84 ATP, Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 14 minuti di partita non riuscendo così a centrare la semifinale. Sarà dunque il giovane Tennista dell’Est ad affrontare nel prossimo turno Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match “infinito” contro il ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : CHE SPETTACOLO FABIO FOGNINI! Supera in rimonta Mannarino e vola in semifinale : Inizio di stagione scintillante quello di FABIO Fognini, che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. Il nativo di Arma di Taggia parte benissimo nel primo set, portandosi sul 4-1 con addirittura un doppio break di vantaggio. L’inerzia del set sembra essere ...

Tennis - Wta Sydney 2018 : CICLONE Camila Giorgi! Azzurra pazzesca - eliminata Petra Kvitova in due set : Un autentico CICLONE Camila Giorgi a Sydney (Australia). L’Azzurra, proveniente dalle qualificazioni, dopo aver eliminato la campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens, travolge anche l’ex n.2 del mondo Petra Kvitova (n.29 WTA) con il punteggio di 7-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. L’Azzurra, ancora una volta imponendo il suo Tennis aggressivo. ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto ottenendo così ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini e Paolo Lorenzi approdano ai quarti di finale! Sconfitti Dolgopolov e Ramos : E’ grande Italia a Sydney (Australia) negli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis maschile australiano. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi accedono ai quarti di finale sconfiggendo rispettivamente l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 del mondo) 3-6 6-3 6-4 e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.22 ATP) 6-3 7-5. Prestazioni convincenti per entrambi e pass per il prossimo turno dove il ligure sfiderà il francese Adrian Mannarino (testa di ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : rinviato a domani il match tra Fognini e Dolgopolov. La pioggia cambia il programma del torneo : Rinviata a domani la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Sydney 2018 tra il nostro Fabio Fognini (n.27 ATP) e l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 ATP). La pioggia ha costretto infatti gli organizzatori a questo cambio di programma cancellando tutti gli incontri del tabellone maschile e dando priorità a quello femminile.Il ligure scenderà in campo insieme a Paolo Lorenzi (n.45 ATP), che se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : impresa di Camila Giorgi! Sconfitta Sloane Stephens ed ottavi di finale conquistati : Autentica impresa di Camila Giorgi nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra, numero 100 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato la statunitense Sloane Stephens (n.13 ATP), vincitrice degli US Open 2017, con il punteggio di 6-3 6-0 in 1 ora e 6 minuti di partita. La marchigiana, grazie a questo risultato, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo australiano dove affronterà la vincente della sfida tra ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitta la tedesca Witthoeft : Buone notizie dalle qualificazioni del WTA di Sydney (Australia). Camila Giorgi supera in finale la tedesca Carina Witthoeft (n.49 del ranking) con il punteggio 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita e conquista l’accesso al tabellone principale del torneo australiano. Sfiderà la vincitrice degli US Open 2017, l’americana Sloane Stephens, al primo turno. Non certo un match tra i più semplici. Nel primo set la partenza di Camila è ...

Tennis - ATP Sydney 2018 – Paolo Lorenzi batte Thompson e vola al secondo turno : Paolo Lorenzi ha sconfitto Jordan Thompson per 7-6 (5) 6-4 e si è così qualificato al secondo turno dell’ATP 250 di Sydney, torneo che precede l’Australian Open. L’azzurro ora incontrerà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, testa di serie numero 1 che ha beneficiato di un bye al primo turno. Il numero 43 del Mondo è riuscito ad avere la meglio sull’australiano, 51 posizioni dietro di lui nel ranking e minore di 13 anni (36 ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : presenti Garbine Muguruza e Venus Williams. L’Italia confida in Camila Giorgi : Sydney fa da antipasto agli Australian Open per quanto riguarda anche il WTA Tour: a scegliere di scaldare i motori in vista del primo Slam stagionale in questa competizione sono state, tra le altre, l’iberica Garbine Muguruza e la statunitense Venus Williams, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding, che entreranno in gioco dagli ottavi. Non ci sono italiane nel main draw, ma questa notte Camila Giorgi si gioca un posto in tabellone ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : Lorenzi pesca una wild card - Fognini entra agli ottavi : La settimana immediatamente precedente agli Australian Open offre il torneo ATP di Sydney: sono due gli italiani impegnati nel tabellone principale, Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Il primo, essendo numero 4 del seeding, entrerà in gioco direttamente agli ottavi, mentre il secondo affronterà all’esordio la wild card australiana Jordan Thompson. I due azzurri sono nella parte alta del tabellone: Lorenzi, passando il turno, affronterebbe agli ...

Fuochi d'artificio Capodanno 2018/ Video; show a Sydney - i festeggiamenti di Kim Jong-Un in Corea del Nord : Come da tradizione, nella notte di Capodanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da Fuochi d'artificio e diversi spettacoli pirotecnici: ecco i più attesi in giro per il mondo(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:25:00 GMT)

E’ già 2018 : festa iniziata a Sydney - Tokyo - Singapore e Pechino : E’ già festa per il 2018. I primi a salutare il nuovo anno sono stati i fuochi d’artificio che hanno illuminato a giorno i cieli di Auckland in Nuova Zelanda, la prima metropoli a dare il benvenuto al 2018 13 ore…Continua a leggere →