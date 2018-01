Svizzera | basta crudeltà sulle aragoste | vietato buttarle vive nell’acqua bollente

: L'Ata: 'Basta ossidi di azoto causati dal traffico' #svizzera - laregione : L'Ata: 'Basta ossidi di azoto causati dal traffico' #svizzera - ticinonews : ATA: basta ossidi di azoto, forte inquinamento a causa del traffico - Fioredisaguaro : @_fdm1 @matteosalvinimi Posso ricordarti che la Svizzera è cosi perchè è sempre stata neutrale e nelle sue Banche c… - Emilio09006503 : @matteosalvinimi @rtl1025 Basta mettere un tetto per tutti i stipendi partire dal presidente della repubblica fino… - rotoloso : @olariu_iuliana La Svizzera non è ne abitata ne governata da alieni. Basta metterci un po di buona volontà e di per… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Inil governo hala pratica di buttare leancoranell’acquaper cuocerle, ordinando che prima vengano stordite. Secondo animalisti e scienziati, lee gli altri crostacei hanno sistemi nervosi sofisticati e quindi avvertono dolore se bolliti vivi. La Confederazione ha deciso che dal primo marzo “la pratica di buttare lenell’acqua, che è comune nei ristoranti, non sarà più permessa“: le“saranno stordite” prima di entrare in pentola. Secondo quanto riferisce la Radiotelevisione, saranno consentiti lo shock elettrico e la “distruzione meccanica” del cervello dell’aragosta. La nuova norma vieta anche il trasporto di crostacei marini vivi, come le, in ghiaccio o acqua gelida, stabilendo che dovranno essere “sempre tenuti nel loro ...