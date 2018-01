SUICIDA 14ENNE VITTIMA DI BULLISMO Australia | padre di Ammy Dolly Everett | “venite a

14enne bullizzata si SUICIDA - il padre invita i bulli al funerale : "Venite a vedere cosa avete fatto" : ... " Non avete la metà della forza che aveva il mio prezioso angelo e che ha dimostrato anche nel mettere in atto il suo tragico piano per sfuggire alla cattiveria di questo mondo'. Alla fine del suo ...

Ammy Dolly Everett - 14enne SUICIDA in Australia per bullismo. Il padre : “I responsabili vengano al funerale” : Ammy “Dolly” Everett si è tolta la vita a 14 anni dopo essere stata vittima di bullismo in rete. La ragazzina Australiana era diventata famosa in tutto il Paese per aver prestato il volto alcuni anni fa a una campagna pubblicitaria della Akura, azienda produttrice di cappelli tipici. A rivelare i motivi del gesto estremo, compiuto il 3 gennaio, è stato nei giorni successivi il padre di Dolly, Tick Everett, in un lungo post su ...