Sud Corea pronta a vietare il Bitcoin | la criptovaluta cade sui mercati

La Corea del Sud ha annunciato che vuole chiudere le piattaforme locali di transazioni con le criptovalute : Il ministro della Giustizia sudCoreano Park Sang-ki ha annunciato che il governo sta preparando una legge per vietare lo scambio di criptovalute sulle piattaforme online locali, una decisione simile a quella presa nelle scorse settimane dal governo cinese.

La Corea del Nord manderà una delegazione di atleti alle prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud : Che si terranno a febbraio in Corea del Sud, lo stato con cui è formalmente in guerra da decenni

Come la Corea del Sud vuole risolvere la crisi con Pyongyang : E' ambiguo e fuorviante sentire la persona che fino a ieri ha minacciato il mondo con una guerra nucleare sostenere che "in quanto fratelli di sangue , è naturale che i nordCoreani vogliano sostenere ...

Corea del Nord : capo affari intercoreani a capo summit con il Sud : La Corea del Nord ha notificato che Ri Son-gwon, il presidente del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea, sarà a capo della delegazione che incontrerà martedì quella del Sud al villaggio ...

N.Corea : prossimo summit con vertici Sud : 6.10 Ri Son-gwon, presidente del Comitato per la riunificazione pacifica, sarà a capo della delegazione di 5 persone della Corea del Nord che incontrerà martedì prossimo quella della Corea del Sud al villaggio di confine di Panmunjom. Lo ha fatto sapere Pyongyang, confermando l'importanza attribuita all'incontro. Sarà il vertice di "più alto livello" tenutosi da oltre 2 anni. La delegazione sudcoreana sarà guidata dal ministro ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord e Sud preparano l'incontro : chi siederà attorno al tavolo? : Terza Guerra Mondiale: ultime notizie di oggi, 7 gennaio 2018, e aggiornamenti. Corea del Nord e Sud preparano l'incontro: chi siederà attorno al tavolo? Colloqui in corso tra le parti(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 03:54:00 GMT)

Nord Corea : probabile partecipazione alle Olimpiadi invernali nel Sud : Lo ha detto Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang prima della missione in Svizzera per definire appunto i dettagli della partecipazione

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord : ecco dove si terrà il vertice di pace al confine con la Sud Corea : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 5 gennaio 2018: Corea del Nord, Trump rinvia esercitazioni militari congiunte con Seul a dopo le Olimpiadi, altro disgelo?(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Usa e Corea del Sud sospendono le esercitazioni militari congiunte : Donald Trump ingrana la retromarcia sulla retorica bellicosa contro Pyongyang. E assieme alla Corea del Sud sceglie di sospendere esercitazioni militari primaverili nella penisola divisa che avrebbero ...

Nord Corea - Kim Jong-un riattiva la linea di comunicazione con il Sud : Pyongyang tratta la partecipazione ai Giochi invernali : La Corea del Nord ha riattivato la linea di comunicazione diretta con la Corea del Sud al villaggio di confine di Panmunjom: lo ha reso noto il canale di Stato Kctv. Seul, secondo i media sudCoreani, ha riferito che due funzionari dei rispettivi Paesi hanno avuto occasione di “testare” il ritorno alla piena operatività. Nel suo discorso di fine anno il presidente Nord-Coreano Kim Jong Un aveva teso la mano a Seul evocando la ...

La diplomazia delle Olimpiadi : telefonata fra Nord e Sud Corea : ... dopo la decisione di Pyongyang di aprire al dialogo con Seoul.Una svolta che si deve anche allo sport: nel suo discorso di capodanno, il leader NordCoreano Kim Jong Un aveva aperto alla possibilità ...