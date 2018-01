Striscia La Notizia | Elisabetta Gregoraci | ' Io e Flavio ci vogliamo bene'

Striscia LA NOTIZIA/ Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano con le veline : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, giovedì 11 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Gerry Scotti - dopo l'esordio a Striscia la notizia arriva la battuta : 'Renzi e Berlusconi - binomia indissolubile' : Anzi di più, il conduttore Mediaset ha voluto cominciare il suo cammino nel programma di Antonio Ricci sparando una prima battuta-bordata sulla politica: 'Ma come ora credo che il binomio Striscia-...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Video - Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia : "Separazione consensuale" : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: la conduttrice ha ricevuto un Tapiro d'Oro a Montecarlo dalle mani di Valerio Staffelli: ecco cos'ha detto sulla separazione...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:13:00 GMT)

Brumotti aggredito da stranieri. Ecco le immagini di Striscia la Notizia : "Ce l'abbiamo un po' di coca ragazzi? Dai, l'hai tirata fuori prima e hai provato a vedermela". Si è presentato così in piazzale Duca D'Aosta a Milano Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che è stato aggredito nuovamente mentre cercava di realizzare un servizio sulle piazze di spaccio delle città italiane.Ieri sera Striscia ha mandato in onda le immagini (guarda il video). Si vedono ...

Marina Ripa di Meana/ Dall'esposto all'Ordine dei medici al tributo ironico di Striscia la Notizia : Marina Ripa di Meana, Dall'esposto all'Ordine dei medici al tributo ironico di Striscia la Notizia: le ultime notizie sull'eccentrista stilista e scrittrice, morta il 5 gennaio scorso(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Striscia la notizia/ Torna Gerry Scotti : foto - Rajae Bezzaz con un servizio su un'occupazione inusuale : Striscia la notizia Torna questa sera, lunedì 8 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Torna alla conduzione Gerry Scotti che sostituirà Ezio Greggio al fianco di Michelle Hunziker.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:41:00 GMT)

Toscana - progetto Lavoro sicuro nel mirino di Striscia La Notizia : Firenze, 8 gen. (askanews) Il progetto Lavoro sicuro della Regione Toscana nel mirino di Striscia La Notizia. L'inviato Moreno Morello racconta in una serie di puntate, a partire da stasera, su Canale ...

Striscia La Notizia - arriva Gerry Scotti accanto a Michelle Hunziker : Cambio di conduzione a Striscia La Notizia: Gerry Scotti arriva dietro il bancone del noto tg satirico accanto alla showgirl Michelle Hunziker Cambio della guardia dietro al bancone di Striscia La Notizia. Da stasera, lunedì 8 gennaio 2018, il tg satirico di Canale 5 sarà condotto da Gerry Scotti. Striscia La Notizia 2018, arriva Gerry Scotti Reduce dal grandissimo successo di “The Wall“, Gerry Scotti torna alla conduzione di ...