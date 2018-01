Storia di Paola | chiusa in casa sua per 14 anni fino alla morte Ora il muro di silenzio

La brutta Storia di Paola Manchisi : Una donna rimasta chiusa in casa a Polignano a Mare per 14 anni è stata trovata morta in pessime condizioni qualche giorno fa, ora i genitori sono indagati The post La brutta storia di Paola Manchisi appeared first on Il Post.

Paola Barale - la fine della Storia con Raz Degan e la polemica per una ‘dolce compagnia’ : Che sia finita con Raz Degan, questo è certo. Ma che ci sia un nuovo amore nella vita di Paola Barale questo no, e lo afferma la stessa showgirl su Instagram. Paola Barale e Raz Degan, la fine di un amore Questi i fatti: sul numero di Chi in edicola mercoledì 27 dicembre esce un’intervista in cui la showgirl racconta delle sue novità professionali, e torna inevitabilmente sul tema Raz Degan. LEGGI: Paola Barale e Raz Degan inferociti per ...

Il Rap è una bella Storia italiana e ce la racconta Paola Zukar : Genovese, sempre in anticipo sul calendario, Paola Zukar ha iniziato a frequentare il mondo del Rap negli anni Novanta. Inizia con progetti indipendenti come Aelle , rivista specializzata sulla ...

“Mani nude” di Paola Barbato : dal romanzo alla graphic novel - una Storia noir e intensa : All’inizio è solo una festa di compleanno, poi accade l’impensabile, perché il nemico è nascosto nei luoghi più improbabili e anche se non ce ne rendiamo conto lui vuole la sua preda: Davide, sedici anni, un angelo biondo. La sua vita cambierà radicalmente e prima ancora di capire che cosa stia succedendo, il suo istinto […]

GIORGIO MANETTI E PAOLA PINTO / Uomini e Donne - Storia verso la chiusura? Gemma Galgani solleva la polemica : Uomini e Donne, continua la storia al Trono Over tra GIORGIO MANETTI e PAOLA PINTO. Guai in vista per la coppia: Gemma Galgani pronta a tornare all'attacco?(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 19:25:00 GMT)

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - la Storia con Paola continua ma... : Giorgio Manetti sarà tra i protagonisti della prima puntata della settimana del trono over di Uomini e donne partendo dalla lite con Gemma alla nuova spasimante, cosa vedremo?(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 14:22:00 GMT)