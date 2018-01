: RT @OptiMagazine: Speciale Sanremo: il ritorno dei Decibel di Ruggeri - LinkageADV : RT @OptiMagazine: Speciale Sanremo: il ritorno dei Decibel di Ruggeri - OptiMagazine : Speciale Sanremo: il ritorno dei Decibel di Ruggeri - speciale_news : Festival di Sannremo 2018: i favoriti secondo i bookmakers - BarranoEmanuela : RT @BarranoEmanuela: Sono sicura che la tua presenza @pfavino renderà Sanremo 2018 speciale e unico - BarranoEmanuela : Sono sicura che la tua presenza @pfavino renderà Sanremo 2018 speciale e unico -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Itornano adopo 28 anni e dopo che il loro leader Enricone ha vinti due di Festival.La prima volta che li ho incontrati è stato il 16 ottobre 1978 in un cinema di Milano dove, davanti a poche decine di persone, si è esibito Adam & The Ants. Ierano suoi supporter. Io ero lì anche per cercare di vendere qualche mia fanzine Red Ronnie’s Bazar. Guardavo con diffidenza questo ragazzo pallido, anche perché venivo da Bologna che in quel periodo era capitale del nuovo rock con Skiantos, Confusional Quartet, Gaznevada, Rats etc. I milanesi li vedevamo politicizzati, tipo i Kaos Rock. Ma ierano diversi, tanto che alla fine della loro esibizione andai a intervistare Enrico e lo misi nella copertina di Poster, tra i protagonisti della nuova onda musicale italiana.Il loro primo album mi piaceva un sacco. C’era poi un brano, “Il leader”, dove ...