Sondaggi elezioni politiche 2018 | ecco gli ultimi dati e chi è in testa

: RT @lauraboldrini: Il #Pd alle elezioni europee era oltre il 40%. Oggi i sondaggi lo danno al 25% @liberi_uguali è una lista che va a riemp… - gfrisoli : RT @lauraboldrini: Il #Pd alle elezioni europee era oltre il 40%. Oggi i sondaggi lo danno al 25% @liberi_uguali è una lista che va a riemp… - giusev76 : RT @lauraboldrini: Il #Pd alle elezioni europee era oltre il 40%. Oggi i sondaggi lo danno al 25% @liberi_uguali è una lista che va a riemp… - albertinamarz8 : RT @laramps: IL PD Al 20% NEI SONDAGGI, ALLARME PER IL DOPO ELEZIONI Nessuno sa davvero quale potrà essere l’esito delle... - xposeidone : RT @MauroPecchiaITA: - StefanoFlajani : RT @MauroPecchiaITA: -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Le #sono ormai dietro l'angolo: nei giorni scorsi è stato annunciato che gli Italiani torneranno di nuovo al voto il prossimo 4 marzo per decidere la nuova classe politica che prendera' in mano le redini del nostro Paese., allora, che in queste ore si è in piena campagna elettorale e tutti i candialle prossimesono impegnatissimi con le ospitate in televisione per esporre i loro programmi e cercare, così, di attirare l'attenzione e il gradimento del pubblico e degli elettori.deipolitici di oggi: cala ancora il PD Come da tradizione, non mancano neppure ipolitici per questeVIDEOche ci aiutano un po' a capire quali sono le intenzioni di voto degli Italiani a questedel prossimo 4 marzo. Chi è inal gradimento?tutto quello che c'è da sapere. Uno ...