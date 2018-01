: Smart 10th Anniversary Edition - L'elettrica festeggia i 10 anni negli Usa - focus_motori : Smart 10th Anniversary Edition - L'elettrica festeggia i 10 anni negli Usa - quattroruote : La #Smart festeggia i 10 anni di presenza negli Stati Uniti con la #Fortwo Electric Drive 10th Anniversary Edition… -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 11 gennaio 2018) In occasione del Salone di Detroit il Gruppo Daimler festeggerà i 10di presenza del marchioStati Uniti lanciando una versione speciale della variantedella due posti. LaElectric Drivesi differenzierà dalle altre versioni della gamma per via di un allestimento esclusivo e sarà disponibile solo per un periodo estremamente limitato.Decimo compleanno. Le versionisaranno ordinabili sia per la variante coupé, sia per laCabrioallestimenti Passion e Prime. Rispetto alle dotazioni di serie previste dai due livelli, l'edizione limitata disporrà di componenti Brabus, come i cerchi di lega da 16", la leva del cambio e i tappetini, che si andranno ad affiancare allo Sport Package e a un'inedita verniciatura Sapphire Blue Metallic estesa anche alla cellula Tridion e alla calandra ...