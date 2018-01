Sindaci del Fvg contro il vademecum inviato da Debora Serracchiani

Debora Serracchiani - la circolare del galateo per i Sindaci del Friuli : 'Lavatevi - vestitevi bene ' : Resta che prima di qualsiasi avventura vestimentaria, vada lustrata per bene l'augusta persona in procinto di uscire di casa verso lo sporco mondo che l'attende: la sezione 'Sì a', cioè va bene, è ...

Serracchiani invia ai Sindaci del Friuli il libro sulle buone maniere. “Sì ad acqua e sapone - no alle unghie mangiucchiate” : Caro signor o signora sindaco, innanzitutto non devi puzzare. “Sì ad acqua, saponi e deodoranti”, ma attenzione ai profumi, che devono essere “usati con moderazione”. I capelli devono essere “puliti e ordinati”, come anche i vestiti. E passando all’abbigliamento, se sei sindaca ricordati di portare “gonne al ginocchio“, “maniche al gomito” e pochi gioielli. Se invece sei sindaco, ...

Debora Serracchiani stila un "vademecum delle buone maniere" per i Sindaci del Friuli Venezia Giulia : Si è parlato molto dell'iniziativa di Debora Serracchiani, Presidente del Friuli Venezia Giulia, che ha inviato a tutti i primi cittadini della Regione un "vademecum del buon Sindaco". La sua iniziativa ha fatto discutere e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.Stralci del "manuale delle buone maniere" hanno iniziato ad invadere i social, come quelli pubblicati su Twitter da questo utenteDalla ns cara presidente fvg...questi ...

Serracchiani invia il manuale della buone maniere ai Sindaci : "Il risotto si mangia con la forchetta - gli abiti devono essere puliti e ... : Il risotto si mangia con la forchetta. La minestra non si "tira su". A tavola, prima di bere, ci si pulisce la bocca e non si parla mentre si mastica. Questi i "consigli" contenuti in una sorta di ...

Stangata delle tariffe sulla A24 : Sindaci in protesta : Oltre 50 sindaci di Lazio e Abruzzo partecipano al sit-in davanti al casello di Vicovaro Mandela. In 70 enti hanno sottoscritto al documento contro il maxi-rincaro. Le nuove tariffe rischiano di provocare ingorghi e aumentare l'inquinamento Segui su affaritaliani.it

Incendio nella fabbrica abbandonata del Pavese - aperta indagine. I Sindaci : "Non consumate ortaggi" : L'Incendio è quasi spento. I tecnici dell'Arpa misurano il livello di diossina nell'aria. Intanto viene chiesto ai residenti di tenere chiuse le finestre. Il...

Sindaci della Città Metropolitanadi Bari a Bitonto il 2 gennaio per manifestazione pubblica contro la violenza : ... i rappresentanti istituzionali saranno insieme ai cittadini comuni e ai rappresentanti delle parrocchie, dei comitati di quartiere e del mondo dell'associazionismo per un collettivo momento di ...

Legittimità delle ordinanze anti botti. I Sindaci del territorio decideranno di emanarle? : Si avvicina Capodanno e con esso la tradizione dei fuochi artificiali. A parte gli spettacoli pirotecnici organizzati dai comuni, esiste la "questione" dei petardi già in vendita in numerose attività commerciali e pronti per essere esplosi spesso anche da ragazzini o addirittura ...

Tap - otto Sindaci del Salento chiedono di riaprire indagini : Hanno presentato un esposto alla procura di Lecce contro l'autorizzazione al gasdotto che dovrebbe passare anche sotto la spiaggia di Melendugno -

Terremoto - ‘Sae difettose’ : protesta dei Sindaci delle Marche : ‘Casette’ piene di sporcizia, difetti idraulici, assenza di marciapiedi, cumuli di terra, tubi, scale e materiale di cantiere ancora presenti: quasi una beffa di Natale quella arrivata per molti terremotati che aspettavano una soluzione abitativa d’emergenza da oltre un anno. Dopo la denuncia di una situazione “desolante” delle casette a San Cassiano, da parte del sindaco di Sarnano, anche i primi cittadini di Visso ...

Terremoto - consegnate "casette" difettose e sporche : protestano i Sindaci delle Marche : Dopo la denuncia di una situazione "desolante"delle casette a San Cassiano, da parte del sindaco di Sarnano,anche i primi cittadini di Visso e Caldarola (Macerata) offronoun medesimo quadro per le ultime Sae consegnate o in consegna,tanto che alcune famiglie si sono rifiutate di entrarci

‘Ndrangheta - 51 Sindaci della provincia di Reggio Calabria a Minniti : “Strumento eccezionale diventato ordinario” : Cinquantuno sindaci su 85 della provincia di Reggio Calabria hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell’Interno Marco Minniti. Si sentono soli e abbandonati. È la risposta allo scioglimento, una decina di giorni fa, di cinque comuni calabresi: su richiesta di Minniti, il Consiglio dei ministri ha inviato i commissari a Lamezia Terme, Petronà, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Jonica e Cassano allo Jonio. La ‘Ndrangheta dà lavoro, lo ...

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tutela delle fragilità sociali : protocollo di intesa tra i Sindaci dell'Ambito C8 e gli Ordini e i Collegi ... : 21:00:09 In occasione della "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità", istituita nell'ambito del programma di azione mondiale per le persone disabili nel 1981 dall'Assemblea ...

Nasce il Movimento dei Sindaci : “Non saremo partito di esuli o espulsi. Elezioni? Pensiamo a quelle del 2023” : Al debutto c’erano i sindaci di Parma Federico Pizzarotti e di Quarto (Napoli) Rosa Capuozzo, entrambi ex M5s, più ex parlamentari grillini come Massimo Artini, oltre a sindaci civici come Renato Accorinti (Messina). A pochi mesi dalle elezioni politiche, è nato a Roma il Movimento dei sindaci. Eppure, secondo il suo fondatore, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, non ci sarà una lista in corsa alle prossime politiche: “Siamo in ...