Signor Di Maio | sull' Europa non dica sciocchezze

Di Maio vuol far eleggere un esercito di Signor sì : C'è un qualcosa di Dorian Gray nel nuovo Movimento Cinque Stelle consacrato dalle regole per le candidature alle parlamentarie e dal varo di un altro Statuto. Come il personaggio del capolavoro di Oscar Wilde, l'ormai ex «non partito» guarda il suo ritratto e ha paura di sé stesso. E, tormentato dalla fine che potrebbe fare, decide di buttare in soffitta il quadro che rappresentava il vecchio Movimento.Così venerdì ...

Di Maio teme un altro flop : caccia ai Signori delle tessere : Luigi di Maio arruola i signori delle preferenze per ridare luce all'universo grillino, oscurato dalla sconfitta in Sicilia e da un esordio balbettante della propria leadership. L'aspirante premier in giacca e cravatta, che vola in America per accreditarsi nei piani alti della politica mondiale, non è sufficiente per vincere le elezioni. E non basta nemmeno la militanza sul territorio. Per vincere, e governare, servono i voti. Voti che ...