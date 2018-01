Siena | cinque intossicati da monossido

Siena - fuga di monossido di carbonio in una palazzina : cinque intossicati : Intossicazione da monossido di carbonio per 5 persone in un'abitazione del Comune di Gaiole in Chianti (Siena), in via Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena. Le persone che ...

Siena - crolla il controsoffitto ospedale : cinque feriti : Un controsoffitto di lamiere all'ospedale di Siena è crollato causando il ferimento di cinque persone. Il crollo è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 in un corridoio che porta al reparto di ...