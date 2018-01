: RT @HuffPostItalia: Seul e Pechino verso una stretta, bitcoin in sofferenza - gortombina : RT @HuffPostItalia: Seul e Pechino verso una stretta, bitcoin in sofferenza - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Seul e Pechino verso una stretta, bitcoin in sofferenza - HuffPostItalia : Seul e Pechino verso una stretta, bitcoin in sofferenza - OttobreInfo : "Il vertice di Pechino tra Xi e Moon e i viaggi dei delegati cinesi a Pyongyang e Seul hanno preparato il terreno p… - rmc_official : #RMCNEWS #Coree, l'inviato di #Pechino sarà domani a #Seul -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) La Corea del Sud bloccherà tutte le piattaforme di scambio dei. L'annuncio del ministro della giustizia ha avuto un immediato impatto sull'andamento della criptovaluta, che è in forte calo."Se la bolla scoppia, avremo un effetto devastante", ha detto alla stampa il ministro Park Sang-ki, aggiungendo che "il Ministero sta preparando un progetto di legge per bloccare tutti gli scambi basati sulle monete virtuali". Le autorità sono "molto preoccupate" a riguardo, ha segnalato.Immediato l'effetto sulle quotazioni delle monete virtuali, in particolareche sulla piattaforma coindesk accusa uno scivolone dell'8,50% scendendo sotto la soglia dei 14mila dollari. Sul circuito coreano bithump la moneta virtuale bitcojn accusa un tonfo del 18%, la principale concorrente Ethereum crolla del 23%.Ieri era arrivato anche un giudizio netto del guru della finanza ...