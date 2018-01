Serena Williams ricorda il parto | «E poi tutto è andato storto»

Australian Open 2018 - tutti i grandi assenti! Spiccano Nishikori e Murray - non ci saranno neppure Serena Williams e Kuznetsova : Australian Open 2018, occasione per gli outsider o pronostico chiuso verso i nomi di spicco? Nel tabellone maschile le assenze dello scozzese Andy Murray, che di recente si è operato all’anca che tanti problemi gli aveva procurato, e del nipponico Kei Nishikori, che ancora lamenta problemi al polso destro, che ne mettono in dubbio la presenza anche per il primo turno di Coppa Davis, anche se si è iscritto al Challenger di Newport, al via ...

Serena Williams sulla copertina di Vogue con la figlia : "Voglio insegnarle che non ci sono limiti" : Un cesareo d'urgenza ha costretto Serena Williams a letto per sei settimane, dopo il parto. Lo ha raccontato la star del tennis in un'intervista a Vogue, nella quale per la prima volta ha rivelato le difficoltà affrontate dopo la nascita della figlia, ora di due mesi. La frequenza cardiaca di Alexis Olympia era fortemente diminuita, per questo si è resa necessaria lintervento d'urgenza.Sulle pagine della rivista che dedica a lei e ...

Tennis - Serena Williams : “Sono una giocatrice migliore - merito della maternità. Voglio 25 Slam e battere il record” : Serena Williams ha rilasciato una bella intervista a Vogue. L’ex numero 1 al mondo sembra essere raggiante: “Sì, adesso sono una giocatrice migliore. merito della maternità“. La statunitense annuncia che rientrerà più forte che mai e a 36 anni punta ancora in alto. La copertina del celebre giornale, condivisa con la sua Olympia, è il rilancio di una giocatrice eterna che parla delle difficoltà fisiche riscontrate durante la ...

Australian Open 2018 - Serena Williams dà forfait : “Potrei competere - ma io voglio vincere e non sono pronta” : Serena Williams non parteciperà ai prossimi Australian Open 2018. La fuoriclasse americana, vincitrice per ben sette volte in carriera dello Slam oceanico, sarebbe dovuta tornare in campo in un torneo Wta per la prima volta dopo aver dato alla luce la figlia Alexis Olimpia, tuttavia non si sente ancora pronta per poter ambire all’obiettivo massimo. “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non ...

