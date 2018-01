Segreto Bancario | la Svizzera non lo blinderà nella sua Costituzione

: RT @lucabattanta: La Svizzera sta tornando indietro sul segreto bancario e si sta espandendo verso le criptovalute - clastella2017 : RT @lucabattanta: La Svizzera sta tornando indietro sul segreto bancario e si sta espandendo verso le criptovalute - alexiafontana : Vogliamo scommettere che la #Svizzera tornerà al segreto bancario con le valute virtuali? Se daranno garanzie seri… - paoloabbadir : RT @lucabattanta: La Svizzera sta tornando indietro sul segreto bancario e si sta espandendo verso le criptovalute - MariaGiuliaDelf : RT @lucabattanta: La Svizzera sta tornando indietro sul segreto bancario e si sta espandendo verso le criptovalute - thewaterflea : RT @lucabattanta: La Svizzera sta tornando indietro sul segreto bancario e si sta espandendo verso le criptovalute -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Lafamosa per la sua riservatezza nelle questioni finanziarie rinuncia a rafforzare ulteriormente le tutele a favore del. Questo verrà mantenuto in tutto il suo vigore solo nei confronti dei clienti che mantengono la propria residenzaRepubblica Elvetica. Questa è stata, infatti, la decisione finale del Parlamento svizzero. Ma cerchiamo di andare più a fondo alle ragioni che hanno portato ad una simile decisione che, per certi versi, può apparire contraria alla secolare reputazione. Ritirata la richiesta di inserimentoÈ stato proprio il principale promotore dell'introduzione delelvetica, il partito Unione democratica di centro, che rappresenta la principale formazione di destra all'interno del Parlamento svizzero, a ritirarlo. Il motivo è abbastanza prosaico quanto semplice: i Cantoni ...