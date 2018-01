Sampdoria | Ferrero tenta il “colpaccio” Eder | la situazione

Calciomercato Sampdoria - parla Ferrero : le indicazioni sul club blucerchiato : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla brutta sconfitta contro il Benevento, adesso il club può concentrarsi sul mercato. Ecco le indicazioni del presidente Ferrero come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “ancora arrabbiato dopo il Benevento? C’è un film che si chiama “Altrimenti ci arrabbiamo”… avevo ragione e quando ho ragione mi arrabbio, perché io ho una squadra di uomini valorosi, ...

Furia Ferrero - il patron della Sampdoria è ancora nero di rabbia e ‘minaccia’ i calciatori! : Il ko rimediato dalla Sampdoria contro il Benevento non è ancora stato digerito dal patron blucerchiato Massimo Ferrero. Per il ‘Viperetta’ è stata un’Epifania da dimenticare: dopo la partita infatti il numero uno della Samp ha dovuto fare i conti con l’esplosione di una ruota in autostrada all’altezza di Caiazzo, provincia di Caserta, prontamente sostituita dall’autista-bodyguard Davide. Ai microfoni de ‘Il Secolo ...

Sampdoria - furia Ferrero : “minacce ed urla contro la squadra” - ecco quanto accaduto : La Sampdoria è caduta ieri sera al Vigorito di Benevento al termine di un incontro rocambolesco ma di certo non ben giocato dagli uomini di Giampaolo. La squadra è parsa spenta, con un atteggiamento che non è andato giù al presidente Ferrero, il quale secondo quanto rivelato dal Secolo XIX ha sbroccato negli spogliatoi. Il patron avrebbe urlato di tutto ai suoi uomini, tanto da far scalpore nella pancia del Vigorito. Tutti gli addetti ai lavori ...

Sampdoria - Ferrero : "Napoli? Tanto tempo perso dai raccattapalle" : NAPOLI - "Se pareggiavo o vincevo sarebbe stato meglio". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha commentato con ironia e amarezza la sconfitta per 3-2 contro il Napoli. Il giudizio sulla ...

Napoli-Sampdoria - Ferrero : "Peccato per i raccattapalle" : E questo non va bene, perché Napoli è la città più bella del mondo. Sarri? A un certo punto ha chiesto l'aiuto del pubblico. Forza Samp, 'sanculino' ci ha abbandonato', il saluto sempre colorito del ...

Sampdoria - per la Figc Ferrero non decade da presidente per il caso Livingston : Massimo Ferrero non decade da presidente della Sampdoria in seguito al caso Livingston. Ad annunciarlo è stata la stessa società doriana, in un comunicato. «L’U.C. Sampdoria comunica che la Federazione Italiana Giuoco Calcio con provvedimento in data 19 dicembre u.s. ha deciso quanto segue: “Visto l’ulteriore e sopravvenuto parere della Corte Federale d’Appello – Sezione […] L'articolo Sampdoria, per la Figc Ferrero non decade da ...

Serie A Sampdoria - Ferrero resta il presidente : GENOVA - La Figc ha revocato la decadenza da presidente della Sampdoria a Massimo Ferrero . L'ha confermato il club blucerchiato in una nota ufficiale: 'L'U.C. Sampdoria comunica che la Federazione ...

Serie A Sampdoria - revocata decadenza a Ferrero : GENOVA - A Massimo Ferrero è stata revocata la decadenza da presidente della Sampdoria da parte della Figc. L'ha confermato il club blucerchiato in una nota ufficiale: 'L'U.C. Sampdoria comunica che ...

Sampdoria - revocata la decadenza da presidente di Ferrero : il comunicato del club : “U.C. Sampdoria comunica che la Federazione Italiana Giuoco Calcio con provvedimento in data 19 dicembre u.s. ha deciso quanto segue: “Visto l’ulteriore e sopravvenuto parere della Corte Federale d’Appello – Sezione Consultiva – pubblicato con C.U. N. 71 /CFA del 19 dicembre 2017, si comunica che non deve più ritenersi applicabile, al Sig. Massimo Ferrero, l’art. 22 bis, comma 1, delle NOIF.” Questo il comunicato della Sampdoria, il presidente ...

Sampdoria - Ferrero ‘punisce’ il genoano Bizzarri : la FOTO che ha scatenato il web : Qualche settimana fa il comico Luca Bizzarri, tifosissimo del Genoa, durante una premiazione a Luca Pellegri, si è lasciato scappare una gaffe: “Il Genoa è l’unica squadra della città”. Un’affermazione che non era per nulla piaciuta alla Sampdoria che rispose con un duro comunicato. Come se non bastasse, in un clima scherzoso e disteso, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, in occasione della presentazione del ...

Serie A Sampdoria - Ferrero punta il Napoli : "E' il derby del cinema" : GENOVA - "E' il derby del cinema" . Massimo Ferrero definisce così la sfida di sabato prossimo che vedrà la sua Sampdoria far visita al Napoli di Aurelio De Laurentiis . "Da uno a dieci mi piacerebbe ...

Ferrero ‘ridimensiona’ gli obiettivi della Sampdoria e lancia la sfida a De Laurentiis : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a margine della presentazione del libro Una storia blucerchiata, avvenuta nelle sale di Palazzo Ducale. Ecco le dichiarazioni del numero uno blucerchiato: “Non sta succedendo niente, è un calo fisiologico, ci può stare. L’importante è riprendere in mano le redini del cavallo e la strada maestra. Ieri era giusto il pareggio, poi quel goal del signor Matri ci ha ...

Ferrero spaventa la Sampdoria sul possibile addio di Giampaolo! : “Giampaolo non è mia moglie, è soltanto il mio allenatore ma se ami qualcuno lo lasci andare, non è di mia proprietà. Nel suo contratto è presente una clausola libera ma il discorso delle clausole spesso viene visto al contrario”. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha risposto così a Rai Sport alle domande in merito al futuro di mister Giampaolo. Parole non certo confortanti quelle del patron doriano, “se ami ...

Bizzarri - prove di pace con la Sampdoria : invita Ferrero al Ducale : Una promessa che l'ex Iena sembra intenzionato a mantenere, perchè lunedì prossimo nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la presentazione di un libro dedicato al mondo Samp 'Una ...