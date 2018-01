Salvini | ' Via obbligo vaccini e legge Fornero M5S? Cambiano idea troppo spesso'

Salvini : "Via vaccini e legge Fornero. M5S? Cambiano sempre idea..." : «Le differenze da Forza Italia? Sono naturali. Siamo partiti diversi. Sui vaccini, io resto per la libertà di scelta». Lo dice in una lunga intervista al Corriere della Sera, il...

Salvini : "Via la legge Fornero e i vaccini obbligatori. M5S? Cambiano idea spesso - con loro niente patti" : «Le differenze da Forza Italia? Sono naturali. Siamo partiti diversi. Sui vaccini, io resto per la libertà di scelta». Lo dice in una lunga intervista al Corriere della Sera, il...

Salvini : 'Via la legge Fornero e i vaccini obbligatori. M5S? Cambiano idea spesso - con loro niente patti' : La verità è che siamo l'unico Paese al mondo sotto esperimento, nessun altro ha dieci vaccini obbligatori. Quanto ai 5 Stelle, Cambiano idea troppo spesso per poterci fare patti'. LEGGI ANCHE legge ...

Salvini : "Favorevole ai vaccini - ma via l'obbligo" : Il mondo scientifico e medico non è unanimemente d'accordo e dice 'non così tanti e non così in fretta'. Che facciamo? Ci affidiamo a quel venditore di pentole di Renzi?", ha domandato in conclusione.

Berlusconi : "Il Jobs Act va bene così" Vaccini - Salvini : via l'obbligo. E' scontro : Dal lavoro al fisco. Il duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Berlusconi 'Aboliremo il Jobs Act. Anzi no'. Salvini rilancia 'Via anche l obbigo dei vaccini' : ROMA - 'Se vinciamo le elezioni aboliremo il Jobs Act, perché è stata un'iniezione che ha dato una provvisoria spinta ma solo ai contratti a termine. Otto su dieci sono stati contratti a termine'. ...

Salvini : via l'obbligo vaccini. FI lo gela. Silvio contro il Jobs Act : Dal lavoro al fisco. Il duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Salvini : «Vaccini - via l’obbligo se vince Lega». Scontro nel centrodestra : Il leader leghista: «Vaccini sì, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche». Ma Paolo Romani (Forza Italia): «Noi favorevoli all'obbligo»

Salvini : vaccini - via l'obbligo se vince Lega. Scontro nel centrodestra : Ditemi pure di non entrare in politica, ma non mi dite che `tutti sono uguali´. Non sono tutti uguali". "Nonostante il tentativo di screditarci a colpi di bufale, sul tema dei vaccini la nostra ...

Berlusconi : via il Jobs Act. E Salvini : cancelleremo l'obbligo dei vaccini : Roma, 10 gen. (askanews) Se la Lega andrà al governo 'cancelleremo le norme Lorenzin' sull'obbligo vaccinale. Lo ha detto Matteo Salvini in un tweet, spiegando così la posizione della Lega: 'vaccini ...

Salvini : "Via lobbligo dei vaccini" e Lorenzin : vaccinarsi dallincompetenza : Se la Lega andrà al governo "cancelleremo le norme Lorenzin" sull' obbligo vaccinale e "toglieremo la tassa sulle sigarette elettroniche", annuncia Matteo Salvini. Immediata la replica del ministro ...

Salvini : 'Via l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle sigarette elettroniche' - la risposta della Lorenzin : Le proposte. 'Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche '. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini . #Salvini : ...

Salvini : "Via l'obbligo vaccini" Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni 2018 - le nuove promesse : Dal lavoro al fisco. Il Duello tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi si consuma in diretta radiofonica. L'ex Cavaliere annuncia che cancellerà il Jobs Act e il leader del Pd Segui su affaritaliani.it

Salvini - al governo via obbligo vaccini : (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini.