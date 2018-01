Salento | maltempo pauroso in arrivo | allerta emanata dalla Protezione Civile

Salento - ecco il maltempo : l'inverno non c'è - arriva in ritardo? : I nostalgici, ormai da giorni, continuano a pubblicare le foto del Salento innevato sui vari social network: dalle spiagge bianche di Otranto e Gallipoli all'anfiteatro di Lecce, dagli scogli di Castro alla fontana di Piazza Mazzini nella città barocca. Sono tantissime le scene di zone innevate che rimarranno certamente nella storia e che gli amanti dell'inverno sperano si possano ripetere anche quest'anno. Finora, però, di inverno (nel vero ...

Maltempo in Salento - interi comuni allagati : crolla il soffitto di una scuola durante le lezioni : Maltempo in Salento, interi comuni allagati: crolla il soffitto di una scuola durante le lezioni Da 72 ore in Salento si stanno abbattendo forti venti e piogge che stanno provocando ingenti danni. Moltissimi i comuni allagati e numerosi alberi si sono abbattuti sulla strada, di cui uno è finito su un’automobile che stava passando per […] L'articolo Maltempo in Salento, interi comuni allagati: crolla il soffitto di una scuola durante ...

Maltempo Puglia : forti piogge - allagamenti e disagi nel Salento : Il Basso Salento è bersagliato da 3 giorni da vento e forti piogge: allagati interi comuni del Capo di Leuca. forti raffiche e precipitazioni intense hanno provocato la caduta di numerosi alberi uno dei quali si è abbattuto sulla litoranea per San Cataldo su un’auto con due persone a bordo, rimaste ferite in modo non grave. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e scantinati. In campagna si segnalano allagamenti ...

Ondata di maltempo sul Salento : danni e disagi in tutta la penisola : Dopo il passaggio dell’uragano mediterraneo “Numa”, sembra destinata ad attenuarsi l’Ondata di maltempo che nelle ultime 36 ore ha investito il Salento. Venti impetuosi fino a 120 chilometri orari e piogge alluvionali hanno...

Maltempo - ecco l’Uragano “Numa” sul mar Jonio : una “tempesta perfetta” - venti a 120km/h e piogge torrenziali tra Salento e Calabria : 1/9 ...

Maltempo - nel Salento è allerta 'arancione' : in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi - : Il Maltempo delle ultime ore è stato perfettamente descritto ieri da una nota stampa, diramata sul proprio sito ufficiale , della sezione pugliese della Protezione Civile: " Un ampio vortice sullo ...

Maltempo Puglia : crolla parte del controsoffitto di una scuola nel Salento : Il forte Maltempo che ha investito la Puglia nei giorni scorsi ha provocato lesioni e crolli del controsoffitto della scuola primaria comunale “Aldo Moro” di Ugento (Lecce): lo ha reso noto il rappresentante d’istituto Gianfranco Coppola che si e’ rivolto allo Sportello dei Diritti per segnalare l’accaduto. I crolli sono avvenuti nell’atrio della scuola, questa mattina, durante l’orario delle lezioni, ma ...

Maltempo Puglia : forti piogge in Salento - disagi sulla rete stradale : Un ampio vortice localizzato sullo Jonio sta causando piogge abbondanti e temporali in Puglia, con conseguenti disagi lungo la rete stradale: nel Salento i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle prime luci dell’alba per rimuovere una quercia caduta sulla strada che collega Miggiano a Ruffano, causando l’interruzione del traffico. L’ondata di Maltempo proseguirà anche nella giornata di oggi, in particolare sul Gallipolino, dove ...

Maltempo Puglia : forti piogge nel Salento - allagamenti e disagi : La Puglia meridionale è sotto gli effetti del Maltempo dalla scorsa notte: si segnalano infatti forti piogge diffuse ed allagamenti soprattutto sul settore occidentale della penisola salentina. Le località maggiormente colpite sono Squinzano e Trepuzzi, dove le strade si sono allagate provocando disagi agli automobilisti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e del distaccamento di Veglie: i pompieri sono ...

Maltempo - l’Uragano Mediterraneo provoca piogge torrenziali al Sud : Calabria e Sicilia sott’acqua - adesso attenzione al Salento [LIVE] : 1/10 Augusta ...