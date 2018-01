Salario minimo | quasi tutti a favore Già previsto dal Jobs act | mai partito

Salario minimo - di cosa stiamo parlando : Un Salario minimo di 9-10 euro all'ora per tutti i lavoratori. E' la proposta lanciata dal segretario del Pd, Matteo Renzi , nella campagna elettorale per le prossime consultazioni politiche del 4 ...

Renzi : con noi 1 mln di posti in più ma ora serve Salario minimo : Roma, 9 gen. (askanews) - "Intanto si fa una foto di come stavamo e di come stiamo, da 22 siamo passati a 23 milioni di posti di lavoro. Un milione di posti di lavoro in più in quattro anni, un ...

Salario minimo legale - dove è in vigore in Europa e quanto vale : L’ultimo a proporlo è stato il segretario dem Matteo Renzi ha detto di «tenere molto», parlando di «un Salario minimo legale tra i 9 e i 10 euro l'ora». Ben 22 dei 28 Stati dell'Unione europea avevano un Salario minimo. Tra i sei Paesi che ne sono sprovvisti l’Italia è in compagnia di Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia...

La proposta di Renzi sul Salario minimo : Il leader del PD prevede di fissare una retribuzione minima tra i 9 e i 10 euro l'ora, una cifra che diversi esperti considerano troppo alta The post La proposta di Renzi sul salario minimo appeared first on Il Post.

Renzi : 'Ecco cosa potremmo fare sul Salario minimo orario e sul canone Rai' Video : Questo lunedì 8 gennaio 2018 l'ex Premier e attuale segretario del #Pd #Matteo Renzi è intervenuto nella trasmissione Otto e Mezzo di La7, dove è stato intervistato da parte della conduttrice Lilli Gruber su numerose questioni di attualita' politica [Video]. Ecco le parti principali di quello che ha detto. Renzi: 'Mai detto che Berlusconi è un pericolo per la democrazia, ma lo è per l'economia' All'inizio Renzi si è soffermato sul presunto ...

Salario minimo - pregi e difetti della proposta di Matteo Renzi : Nella corsa alla promessa facile (e irrealizzabile) che caratterizza questa campagna elettorale ieri è emersa la prima eccezione di rilievo: il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha proposto di ...

Mirabelli (PD) : Salario minimo proposta vera contro sfruttamento lavoro : Roma – Il senatore del Pd Franco Mirabelli ha scritto su Facebook: “Mi colpisce in questi giorni il disinteresse di molti verso la proposta del PD di... L'articolo Mirabelli (PD): Salario minimo proposta vera contro sfruttamento lavoro su Roma Daily News.

Renzi rilancia : 'Salario minimo a 9-10 euro l'ora'. Nuovo scontro con LeU : Il segretario del Pd insiste sul 'Jobs act', e sul futuro premier chiarisce: 'Basta che a P. Chigi vada un dem'. Grasso propone l'abolizione delle tasse universitarie. Calenda: 'Proposta alla Trump'"/>...

Ora Renzi torna a promettere : Salario minimo a 10 euro : Matteo Renzi torna a promettere. Lo fa lanciando la proposta di "un Salario minimo legale tra i 9 e i 10 euro l'ora". in forte calo nei sondaggi, l'ex presidente del Consiglio si butta nella mischia impegnandosi per una campagna elettorale nel collegio di Firenze "casa per casa", passando "dall'auto blu alla vespa blu". Ma le idee, spiegate dal segretario del Pd in una ...

