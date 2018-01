Sacchetti bio per la spesa? Le plastiche non sono tutte uguali : Due notizie hanno dominato le prime pagine dei giornali di questo inizio 2018: la polemica relativa all’adozione di Sacchetti di origine biologica per l’acquisto di frutta e verdura nei supermercati, e l’incendio di un capannone dove erano stoccate materie plastiche in Provincia di Pavia. Queste due notizie portano alla ribalta una realtà incontrovertibile: le plastiche rappresentano ormai da decenni un elemento ...

Brunetta genio delle banane vs ‘Sacchetti bio’ - epica figuraccia : “Le etichetto una a una. Come - non funziona così?” : Al tanto discusso tema dei sacchetti biodegradabili Forza Italia vuole tentare di trovare una soluzione con la sponda di “Fare Ambiente“: il partito di Berlusconi chiede al governo di stralciare l’obbligo, e di virare sulla carta, materiale riciclabile. “Sono stato al supermercato e ho prezzato dieci banane una ad una”, racconta Renato Brunetta in conferenza stampa. Convinto di aver aggirato l’insidia del ...

Dal clima pazzo ai Sacchetti bio. I limiti della nostra cultura green in campagna elettorale : La nostra cultura si nutre di retro pensiero. Sempre e comunque. Gli italiani godono e si lagnano per il centesimo del sacchetto di plastica e poi a ogni angolo di paese c'è pericolo di nube tossica, vedi quello che è successo a Pavia. Discarica a cielo aperto e materiale pericoloso ovunque.Il termometro è scentrato. Evidente. Che la dice lunga sulla nostra anima green. Quasi assente il confronto sui benefici per l'ambiente ...

Sacchetti bio - otto regole per migliorare la raccolta dell'umido nelle nostre case : “L’introduzione dell’obbligo dell’uso di sacchi per ortofrutta compostabili ci consente ancora una volta di tornare sul tema dei Sacchetti biodegradabili e compostabili, sulla qualità delle raccolte differenziate e sul...

Sacchetti bio - le cose da sapere per la raccolta dell’umido domestico : Utilizzare i Sacchetti bio, quelli obbligatori dal 1 gennaio 2018 nei reparti ortofrutta dei supermercati, per la raccolta dell’umido domestico. Per farlo al meglio, basta seguire alcune semplici regole, quelle fornite dal Consorzio Italiano Compostatori (Cic). “L’introduzione dell’obbligo dell’uso di sacchi per ortofrutta compostabili ci consente ancora una volta di tornare sul tema dei Sacchetti biodegradabili e compostabili, sulla ...

Sacchetti bio - otto verità per migliore raccolta umido domestico : Roma, 9 gen. (askanews) 'L'introduzione dell'obbligo dell'uso di sacchi per ortofrutta compostabili ci consente ancora una volta di tornare sul tema dei Sacchetti biodegradabili e compostabili, sulla ...

Sacchetti bio - li paghiamo due volte? Sì - come tutto quello che finisce nell’umido : Non risultano cali di vendite di ortofrutta nei supermercati a causa delle nuove norme sui Sacchetti ortofrutticoli. E non ci sono ancora dati sui Sacchetti stessi, anche se è presumibile che passando da quelli in plastica gratuiti a quelli in bioplastica a pagamento, sia pure poco più che simbolico, il numero complessivo sia calato. come testimoniano facilmente cassieri e commessi, che prima osservavano lo spreco ( “I Sacchetti per ...

Sacchetti di plastica biodegradabile nei supermercati : quello che c'è da sapere : ... quello che c'è da sapere Ora che la polemica politica sui 'bioSacchetti' sembra essersi placata, facciamo un po' di chiarezza: bioplastiche e plastiche biodegradabili sono la stessa cosa? Da che ...

Finite le Feste - rientro da paura. Sacchetti bio e bottoni nucleari in testa : di Giulio Scarantino L’Epifania tutte le Feste porta via: nel nostro paese, però, sembra essere arrivata in anticipo. Infatti è bastato qualche giorno per spezzare l’incantesimo dei giorni fatati delle Feste. Quei giorni incantati e pieni di buoni propositi, come nel discorso del Presidente Mattarella e, soprattutto, nel silenzio dei nostri politici: finalmente con la bocca e la pancia piena della cena del veglione e non di false promesse e giri ...

Sacchetti bio : in Sicilia iniziativa per promuovere ambiente - salute e territorio : In Sicilia la polemica sulle bio-shopper a pagamento – che in questi giorni sta rimbalzando sui media – si trasforma in promozione per l’ambiente e la salute. Un’operazione legata alla valorizzazione del territorio e del comparto agricolo, che mira a costruire fiducia nei consumatori, oggi trascinati dalla rivolta digitale (e non solo) contro la legge 123/2017 entrata in vigore l’1 gennaio. Acquistando tre prodotti al banco dell’ortofrutta ...

Rassegna stampa 8.1.2018. I Sacchetti bio finiscono in discarica : così i cittadini pagano due volte : Il Fatto Quotidiano, economia. "Bitcoin, a furia di correre la criptovaluta perderà peso come moneta alternativa". Fanpage. 'Bollette a 28 giorni: dal 4 aprile le compagnie dovranno tornare alla ...

Sacchetti bio : adesso si pagano anche in farmacia : Il 2018 è iniziato all’insegna dei Sacchetti bio finiti alla ribalta per la cosiddetta tassa sulla spesa. Dal primo gennaio è diventato obbligatorio usare il sacchetto bio per imbustare la frutta al supermercato. Un costo in media di 0,2 centesimi…Continua a leggere →

