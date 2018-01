RZA terrà un Music Lab d' eccezione all' Apple Store Square di San Francisco

TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord : ecco dove si terrà il vertice di pace al confine con la Sud Corea : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 5 gennaio 2018: Corea del Nord, Trump rinvia esercitazioni militari congiunte con Seul a dopo le Olimpiadi, altro disgelo?(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:05:00 GMT)

I Ministri del Mediterrano Occidentale raffoRZAno la cooperazione per la blue economy : (Teleborsa) - I Ministri dei Paesi del Mediterraneo Occidentale credono nello sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo Occidentale. Ieri, 30 novembre 2017, si sono riuniti a Napoli per ...

I Ministri del Mediterrano Occidentale raffoRZAno la cooperazione per la blue economy : I Ministri dei Paesi del Mediterraneo Occidentale credono nello sviluppo sostenibile della blue economy nel Mediterraneo Occidentale. Ieri, 30 novembre 2017, si sono riuniti a Napoli per sostenere e ...

Dopo Barletta - la teRZA edizione internazionale contro l'incenerimento dei rifiuti si terrà in Messico. : Purtroppo questo fenomeno è in forte crescita, basti pensare che nel 2016 in tutto il mondo sono stati assassinati 200 difensori dell'ambiente e delle popolazioni indigene in 24 Paesi (nel 2015 erano ...

Buffon - Chiellini e BaRZAgli con il morale a terra : la Juventus corre ai ripari - ecco la decisione del club : La mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali ha lasciato una delusione enorme in tutti i giocatori. Questo potrebbe danneggiare anche i club che dovranno risollevare il morale degli azzurri. La Juventus in particolare ha riaccolto un Buffon, un Chiellini e un Barzagli con il morale a terra, visto che il pareggio-eliminazione con la Svezia è coinciso con la loro ultima partita in Nazionale (Chiellini al 90%). Il club ...