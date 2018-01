Roma | sciopero bus-metro | venerdì a rischio caos

Sciopero mezzi Roma 12 gennaio/ Atac e Tpl : domani stop metro e bus - ecco perché (ultime notizie - info orari) : Sciopero mezzi pubblici a Roma, domani venerdì 12 gennaio: stop Atac e Roma Tpl per 24 ore, info, orari. Tutte le misure e il rischio di blocco.

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma : Riguarda i mezzi di trasporto di ATAC e Roma Tpl: inizierà stanotte con le corse delle linee notturne e durerà per le successive 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.

Domani Metro e bus a rischio : sciopero di 24 ore a Roma : Roma – Trasporto pubblico Domani a rischio nella Capitale per lo sciopero di 24 ore. L’astensione riguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl.... L'articolo Domani Metro e bus a rischio: sciopero di 24 ore a Roma su Roma Daily News.

SCIOPERO MEZZI Roma 12 GENNAIO/ Venerdì stop Atac e Tpl per 24 ore : metro - info e orari (ultime notizie) : Venerdì 12 GENNAIO SCIOPERO MEZZI pubblici a ROMA: stop Atac e ROMA Tpl per 24 ore, info, orari e possibili cancellazioni corse. Tutte le misure e il rischio di blocco del servizio Atac(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:33:00 GMT)

Sciopero a Roma il 12 gennaio per ATAC e Tpl : orari stop e fasce garantite : Meglio prepararsi per tempo allo Sciopero a Roma di questo venerdì 12 gennaio. A fermarsi saranno i lavoratori impiegati su autobus, metropolitane e tram della capitale appartenenti all'ATAC e a TPL per buona parete dell'intera giornata, procurando sicuri disaggi agli abitanti e ai pendolari, senza esclusione di colpi. Ad organizzare la mobilitazione saranno i sindacati Orsa, Faisa Confail, Usb e Fast Confsal. Quali sono gli orari dello ...

Venerdì a Roma sciopero 24 ore : metro e bus a rischio : Roma – Sarà un Venerdì nero per ciò che concerne il trasporto pubblico della Capitale. Probabile sciopero indetto dalla società Atac e i veicoli periferici... L'articolo Venerdì a Roma sciopero 24 ore: metro e bus a rischio su Roma Daily News.

Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di Roma - venerdì 12 gennaio : Gli scioperi di ATAC e Roma Tpl riguarderanno i mezzi pubblici per 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di Roma, venerdì 12 gennaio appeared first on Il Post.

Lo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 12 gennaio a Roma : Riguarderà i mezzi ATAC e Roma Tpl per 24 ore: gli orari e le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.

Roma - Usb : 12 gennaio sciopero Tpl contro concordato Atac : Roma, 9 gen. (askanews) 'Il 12 gennaio 2018 scioperiamo in assoluto dissenso nei confronti del concordato e a conferma della tesi che con l'accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal ...

Sciopero scuola - migliaia di maestri precari manifestano a Roma : Roma, (askanews) - Primo Sciopero dell'anno nella scuola: diverse migliaia di maestre e maestri delle scuole dell'infanzia e primaria di tutta Italia hanno protestato davanti alla sede del ministero ...

Sciopero maestre : sit-in - cortei e «seri problemi alla didattica» Milano| Torino|Roma| Video : A Milano i maggiori disagi. Si spiega perché l’82% dei 6 mila assunti con clausola di riserva con sentenza del giudice sono stati immessi in ruolo proprio al Nord, dove c’è cronica mancanza di insegnanti. L’ipotesi della soluzione politica ha tempi lunghi

Sciopero maestre : sit-in - cortei e «seri problemi alla didattica» Milano| Torino|Roma : A Milano i maggiori disagi. Si spiega perché l’82% dei 6 mila assunti con clausola di riserva con sentenza del giudice sono stati immessi in ruolo proprio al Nord, dove c’è cronica mancanza di insegnanti. L’ipotesi della soluzione politica ha tempi lunghi

Roma - il 12 trasporti a rischio : sciopero 24 ore Atac e Roma Tpl : Roma, 5 gen. (askanews) Venerdì 12 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore che riguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, avverte Roma servizi per la ...

Roma - 12 gennaio trasporti pubblici a rischio per sciopero 24h : Roma, 5 gen. (askanews) Venerdì 12 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore che riguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Per l'Atac l'agitazione, ...