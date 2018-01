Roma | Di Francesco | Non siamo da scudetto

Calciomercato Roma/ News - Di Francesco : Badelj buon giocatore - ma siamo a posto (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il tecnico giallorosso ha parlato del possibile arrivo di Badelj dalla Fiorentina, smentendo l'indiscrezione(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Roma, Di Francesco reintegra Nainggolan: "Titolare contro l'Inter. Schick? Troppe critiche ingiuste" Roma, DI Francesco reintegra Nainggolan – Radja Nainggolan è pronto a tornare a vestire la maglia della Roma dopo la punizione. Il club giallorosso ha voluto punire il centrocampista dopo il video di ...

"Nainggolan e' stato sempre nel gruppo, si e' sempre allenato, e' stato solo non convocato" nell'ultima gara di campionato "e partira' titolare con l'Inter". Lo ha detto il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, a margine della sua partecipazione all'interno dello stand 'Ferrante', nel corso della rassegna di 'Pitti immagine' a Firenze, rispondendo ad ...

Roma - Di Francesco : 'Non esiste un caso Nainggolan - titolare con l'Inter' : Momento delicato, situazione difficile per la Roma che lavora per uscire dal tunnel in cui è entrata da qualche settimana a questa parte. I cattivi risultati e il caso Nainggolan hanno reso difficile ...

Roma - Di Francesco chiude il caso Nainggolan : ''Sarà titolare con l'Inter'' : FIRENZE - 'Non esiste un caso-Nainggolan , il giocatore è stato il primo a scusarsi, il primo a mettersi in tribuna insieme ai dirigenti. Si è sempre allenato e sarà titolare contro l'Inter'. Lo ha ...

Roma - Di Francesco : 'Nainggolan non è un caso - sarà titolare con l'Inter' : FIRENZE 'Non esiste un caso-Radja Nainggolan, il giocatore è stato il primo a scusarsi, il primo a mettersi in tribuna insieme ai dirigenti. Si è sempre allenato e sarà titolare contro l'Inter'. Lo ha ...

Roma - Di Francesco : "Non esiste un caso Nainggolan. Titolare con l'Inter" : "Non esiste un caso Nainggolan, Radja sarà Titolare contro l'Inter". Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, ospite stamattina a Pitti Uomo a Firenze, ha chiuso definitivamente il caso legato al ...

Roma - fascia da schiaffi : Di Francesco vuole rinforzi - forse arriverà un terzino : Il calcio si ferma per la sosta invernale. La Roma, però, vive questa pausa come se fosse ancora estate. E non perché alcuni dei suoi titolari si sono spostati, approfittando della settimana di ferie, ...

Roma battuta e fischiata : l'effetto Di Francesco è finito : L'Atalanta sbanca l'Olimpico in 10: giallorossi quinti Con il carbone atalantino dell'Epifania, ultima stazione di una profonda crisi d'identità e di risultati consumata tra panettoni, pandori, ...

Roma - Di Francesco duro : 'Non mi è piaciuto niente - facciamo tutti mea culpa' : 'I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell' Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perché i momenti di difficoltà capitano e non ...

Roma in grande calo - Di Francesco commenta l’esclusione di Nainggolan : “I primi dieci minuti li abbiamo fatti bene, ma dopo il vantaggio dell’Atalanta ci siamo disuniti. Questo non deve succedere a un gruppo come il nostro, perche’ i momenti di difficolta’ capitano e non possono essere affrontati come abbiamo fatto noi: la squadra non mi e’ piaciuta per niente, specialmente nel primo tempo”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, commenta la sconfitta casalinga ...

Roma-Atalanta – Al termine del match vinto all'Olimpico contro la Roma, il tecnico degli orobici, Gasperini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Roma-Atalanta, PARLA ...

Roma - Di Francesco : 'Ci è mancata la personalità - per chi ha paura di sbagliare qui non c'è posto' : Mancanza di personalità "Credo che non sia solo responsabilità dei diensori quanto accaduto nel primo tempo - commenta l'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport - ma di tutta la squadra. ...