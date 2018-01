Roberto Maroni vs Matteo Salvini/ “Con me è stato uno stalinista” : segretario Lega - “ho dovuto adeguarmi” : Roberto Maroni vs Matteo Salvini, "si è comportato con me come uno stalinista con un leninista". La replica del segretario Lega, “ho dovuto adeguarmi". E scoppia il caso di Gianni Fava(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Lega - Roberto Maroni contro Matteo Salvini : "Con me si è comportato come uno stalinista" : Il governatore uscente della Lombardia in un'intervista al Foglio si dice "dispiaciuto" delle dichiarazioni "sprezzanti e sorprendenti" rilasciate dal segretario della Lega. Centinaio a Radio1: "La Lega di Salvini è questa. Prendere o lasciare"

Roberto Maroni : 'Matteo Salvini stalinista - incompatibilità con lui' : ' Matteo Salvini con me si è comportato da stalinista . Il mio addio ? incompatibilità con lui. La politica non è solo marketing'. Roberto Maroni, in una intervista al Foglio attacca pesantemente il segretario della Lega spiegando le ragioni per cui non si ricandiderà alla presidenza della Regione ...

Isabella Votino - furto nell'appartamento della storica portavoce di Roberto Maroni : 'Bottino ingente' : Si parla, ancora, di Roberto Maroni . Ma non si tratta di politica, passi indietro e Lombardia. Si tratta infatti della sua portavoce: la politica non c'entra. Lei è stata vittima di un furto in appartamento pochi giorni prima di Capodanno. La notizia, però, viene rilanciata da Il Giorno soltanto oggi. Negli ultimi giorni di dicembre, ...

Vittorio Feltri : perché la rottura di Roberto Maroni preoccupa tutti gli autonomisti : Ha in ballo - dicono - una mini questione giudiziaria, diremmo irrilevante, che essendo nelle mani, come ovvio, della giustizia più stramba del mondo, immaginiamo non gli faccia dormire sonni ...

Caso Maroni. Berlusconi : non sarà in prossimo governo. Salvini : Roberto se lasci non puoi fare altro : Il Presidente di Forza Italia - a Radio Capital - ha rivelato che il suo candidato premier è un super candidato" ma al momento non può rivelare il nome. E poi sui sondaggi: in molti ci danno già al 40%, ma "non mi accontento, alle elezioni mancano ancora due mesi". Il leader della Lega - da Radio 24 - conferma che con molta probabilità il prossimo vertice si terrà 'da lui': "Staremo stretti, dovrò fare un po d'ordine" ironizza

Roberto Maroni - addio al Pirellone : un seggio al Senato lo proteggerà dalla legge Severino in caso di condanna : Passata la sorpresa per l’addio al Pirellone, che neanche Lucia ai monti, la domanda che tutti si fanno è perché Roberto Maroni, presidente della Lombardia, con buone chance di essere rieletto governatore, lascia la poltrona? I “motivi personali”, che non sono di salute, però non gli hanno impedito di informare in conferenza stampa che è “a disposizione”, che “ha idee, progetti”. In pubblico non ...

Roberto Maroni lascia la Regione Lombardia - ma non la politica : Roberto Maroni non si ricandida alla Presidenza della Regione Lombardia. A due mesi dall' election day del 4 marzo che unisce elezioni politiche e regionali (per Lazio e Lombardia) Maroni ha ...

Roberto Maroni - il dubbio della Lega su Silvio Berlusconi : gli ha promesso il ruolo da premier per spaccare il Carroccio? : Dal vertice di Arcore che ci ha consegnato un centrodestra unito (l'alleanza tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini , Giorgia Meloni e il Quarto polo), esce anche il caso Roberto Maroni : ormai è ...

Roberto Maroni verso la rinuncia al bis in Lombardia : 'Abbiamo un candidato comune' : Dal vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza nel centrodestra tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni emergono anche voci che confermano le indiscrezioni di stampa circolate in ...

Centrodestra - Roberto Maroni a Roma e Maria Stella Gelmini candidata presidente in Lombardia : La voce ha iniziato a girare in quelli che il quotidiano La Stampa definisce 'ambienti accreditati' del Centrodestra poche ore prima del vertice di Arcore tra Berlusconi, Salvini e meloni: il ...