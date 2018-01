: ROBERT DE NIRO SI SCAGLIA CONTRO DONALD TRUMP - ITnewsTO : ROBERT DE NIRO SI SCAGLIA CONTRO DONALD TRUMP - yourefiery : RT @wildfiresqueen: Ho visto sta foto e ho pensato: "ma perchè Paolo Bonolis sta baciando Meryl Streep" Poi ho capito che era Robert De Ni… - maravudersmap : RT @wildfiresqueen: Ho visto sta foto e ho pensato: "ma perchè Paolo Bonolis sta baciando Meryl Streep" Poi ho capito che era Robert De Ni… - maybluesky53 : RT @wildfiresqueen: Ho visto sta foto e ho pensato: "ma perchè Paolo Bonolis sta baciando Meryl Streep" Poi ho capito che era Robert De Ni… - trendinaliaIT : ?? Stasera in TV 7 settembre: Sleepers, il revenge movie con Brad Pitt e Robert De Niro -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Una serata tranquilla in cui tutto fila liscio come l’olio. Tutto sembrava andare per il verso giusto la sera di martedì 9 al gala del National Board of Review a New York, fino a quandoDenon ha preso la parola consegnando il premio a Meryl Streep come miglior attrice per il suo film The Post di Steven Spielberg. L’attore si è lanciato in un attacco senza precedenti e senza censureil presidente americanodefinendolo “fucking fool and fucking idiot”, un pazzo e un idiota del cazzo. Deha poi omaggiato Meryl Streep per il suo film baciandola sulla bocca. Ha poi parlato di un vero e proprio parallelismo tra il periodo narrato nella pellicola della collega e quella attuale. Il film racconta la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, prima sul New York Times e ...