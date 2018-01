Rifiuti Roma | Smeriglio | Raggi campionessa mondiale scaricabarile

Emergenza Rifiuti Roma - Monticelli : "Dalle opposizioni un atteggiamento contraddittorio” : L'Aquila - “Sull’impatto di errate politiche gestionali in fatto di rifiuti la maggioranza del Consiglio regionale abruzzese ha già avuto occasione di dire la sua. Alla luce di quanto accade oggi nella Capitale d’Italia, si carica invece di significato l’atteggiamento adottato dalla minoranza seduta sugli scranni lo scorso 12 dicembre”. Interviene senza mezzi termini sulle voci circolanti sull’Emergenza rifiuti Romana il consigliere ...

Rifiuti Roma - Di Primio : “Vieterò il passaggio dei camion se non avrò chiarezza " : Chieti - “Non è ammissibile, per colpa dell’inerzia di chi non ha saputo gestire il problema, che i Rifiuti di Roma arrivino in Abruzzo, né è possibile far ricadere su altre realtà le inefficienze e le incapacità della regione Lazio. La Regione Abruzzo, dal canto suo, non può pensare, per vicinanza politica con quella laziale, di autorizzare l’arrivo indiscriminato di Rifiuti”. È quanto afferma il Sindaco di ...

Roma - ex assessore : su Rifiuti ci propinano bufale da un anno : Roma, 11 gen. (askanews) 'Oh i Romani iniziano a comprendere le bufale che ci hanno propinato in questo anno, la capacita di conferimento per i rifiuti indifferenziati nel territorio del comune di ...

Rifiuti a Roma - la beffa degli impianti inutilizzati : Il paradosso? Che nel Lazio gli impianti per il trattamento dell'indifferenziata prodotta dalla Capitale ci sono e potrebbero sopperire all'intero fabbisogno senza bussare fuori regione. Alcuni, vedi ...

Rifiuti romani in Abruzzo - Virginia Raggi ha un piano : ... "Relativamente ai quantitativi, tempi e costi di trattamento a freddo in Abruzzo questi attengono alle decisioni tecniche gestionali di Ama in cui la politica non può entrare, in particolare ciò ...

Rifiuti - il governatore D'Alfonso : 'Abuzzo pronto ad aiutare Roma per tre mesi' : 'Sulla domanda di conferimento di Rifiuti indifferenziati noi siamo orientati a dare tre mesi di accoglimento'. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in un' intervista a ...

Raggi : la crisi dei Rifiuti a Roma è legata ai ritardi della Regione : "Noi diciamo no a chi vuole speculare - politicamente ed economicamente - sulle spalle dei cittadini, magari proponendo tariffe fuori mercato per mettere in difficoltà le amministrazioni e gli abitanti di Roma", scrive su Facebook la sindaca della Capitale

Cosa ha detto la Raggi sui Rifiuti di Roma : Roma, 10 gen. (askanews) 'Noi diciamo no a chi vuole speculare politicamente ed economicamente sulle spalle dei cittadini, magari proponendo tariffe fuori mercato per mettere in difficoltà le ...

Rifiuti - il sindaco di Aprilia : 'Salviamo Roma ma siamo stufi : la Capitale faccia la sua parte' : 'È chiaro che si tratta di un accordo tra privati sul quale non possiamo dire la nostra, ma non siamo d'accordo su questa decisione per una serie di motivi. Bisogna discutere di quanto successo in ...

Rifiuti - Buschini a Di Maio : Roma non sta costruendo impianti : Roma, 10 gen. (askanews) 'Totalmente infondata l'affermazione di Di Maio secondo la quale Roma 'sta costruendo 3 impianti'. Probabilmente si riferisce ai tanto decantati impianti di compostaggio, dei ...

Rifiuti - Aprilia salva Roma : "Ma siamo stufi" : "E' chiaro che si tratta di un accordo tra privati sul quale non possiamo dire la nostra, ma non siamo d'accordo su questa decisione per una serie di motivi. Bisogna discutere di quanto successo in ...

Rifiuti Roma - sindaco Aprilia : l'accordo? Lo abbiamo saputo oggi : Roma, 10 gen. (askanews) L'accordo per portare una parte dei Rifiuti di Roma ad Aprilia rientra 'in un accordo fatto dal Comune di Roma e un privato che possiede uno stabilimento che si trova ad ...

Roma - De Biase (Pd) : “Città allo sbando - riprendiamo piano Marino per risolvere problema Rifiuti” : “Questa amministrazione continua a negare che questa città stia vivendo una situazione di emergenza. La città è allo sbando e i cittadini sono ormai rassegnati all’idea di vedere il pattume in strada. Ci auguriamo che domani la sindaca Raggi venga in Consiglio a riferire su cosa stanno facendo per l’emergenza rifiuti a Roma”. Così la capogruppo del Pd in consiglio comunale Michela de Biase nel corso di una conferenza ...

Roma - De Biase (Pd) : “Città alo sbando - riprendiamo piano Marino per risolvere problema Rifiuti” : “Questa amministrazione continua a negare che questa città stia vivendo una situazione di emergenza. La città è allo sbando e i cittadini sono ormai rassegnati all’idea di vedere il pattume in strada. Ci auguriamo che domani la sindaca Raggi venga in Consiglio a riferire su cosa stanno facendo per l’emergenza rifiuti a Roma”. Così la capogruppo del Pd in consiglio comunale Michela de Biase nel corso di una conferenza ...