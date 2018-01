Rifiuti Roma | dalla Regione Abruzzo l' ok per 39mila tonnellate

Maiale tra i Rifiuti di Roma : foto postata da Giorgia Meloni : Che sono pure una simpatica metafora per tutti i personaggi che fino ad oggi hanno ridotto lo smaltimento rifiuti della città a livelli da quarto mondo' , scrisse Grillo sul suo blog, lanciando una ...

Roma - Fdi e Fi : Assemblea su Rifiuti a quest'ora è aberrante : Roma, 11 gen. (askanews) 'Non si risponde alla difficoltà di un tema come quello dei rifiuti discutendolo a quest'ora, quando le agenzie di stampa sono chiuse, altri colleghi se ne sono andati per ...

Rifiuti Roma - Montanari : nel mese procedura 2 impianti con Regione : Roma, 11 gen. (askanews) 'Nonostante la sentenza del Tar che ha riguardato la Regione, abbiamo fatto un percorso importante di ascolto del territorio per l'individuazione delle aree da destinare agli ...

Rifiuti Roma - Marco Falaguasta : frutto di anni di menefreghismo : Roma, (askanews) - "Da Romano verace e da innamorato della propria città, è chiaro che mi dispiace molto vedere Roma ridotta così e vedere Roma come il risultato di anni e anni di menefreghismo nei ...

Un maiale tra i Rifiuti a Roma/ Giorgia Meloni contro Virginia Raggi : "Questa è l'immagine del fallimento M5S" : Un maiale tra i rifiuti a Roma, Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: "Questa è l'immagine del fallimento M5S". Le ultime notizie.

Via libera dalla Regione Abruzzo : accoglierà i Rifiuti di Roma per 90 giorni : Il governatore D'Alfonso: abbiamo agito per solidarietà istituzionale. Saranno conferite un massimo di 39mila tonnellate in tre strutture: Chieti, Sulmona e Aielli

Roma - Celli (RtR) : Raggi appare in Aula e poi scappa da Rifiuti : Roma, 11 gen. (askanews) 'E' apparsa in Aula Giulio Cesare per il voto sullo Statuto, poi la Sindaca si è eclissata lasciando lo scranno prima della discussione in programma sui rifiuti. Forse per l'...

Roma - Baglio (Pd) : lasciata Aula perché M5S sfugge tema Rifiuti : Roma, 11 gen. (askanews) 'Abbiamo assistito a un Consiglio surreale che l'atteggiamento ostruzionistico della maggioranza ha impedito si svolgesse sui rifiuti, come previsto. Con la stampa di mezzo ...

Un maiale tra i Rifiuti a Roma/ Giorgia Meloni contro Virginia Raggi : “Questa è l'immagine del fallimento M5S” : Un maiale tra i rifiuti a Roma, Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: “Questa è l'immagine del fallimento M5S”. Le ultime notizie sul nuovo caso che scuote la capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:25:00 GMT)

Rifiuti Roma - il governo riapre l’opzione Guidonia (di Cerroni). Mentre l’Abruzzo dice sì all’indifferenziata della capitale : Nella crisi dei Rifiuti della capitale torna ancora una volta d’attualità il nome di Manlio Cerroni. Nei giorni in cui la Regione Lazio e il Comune di Roma hanno chiesto – e ottenuto – la disponibilità della Regione Abruzzo ad accogliere per i prossimi tre mesi i Rifiuti indifferenziati in eccesso raccolti durante le festività natalizie, il governo nazionale ha – di fatto – esortato gli enti locali guidati da Nicola Zingaretti e ...

Perché a Roma c’è sempre un’emergenza Rifiuti? : (foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Finite le feste si torna alla vita normale. E a Roma, almeno negli ultimi anni, questo vuol dire emergenza rifiuti. Anche il nuovo anno infatti si è aperto, puntualissimo, con le ormai abituali immagini di strade e cassonetti invasi dall’immondizia, seguiti dall’altrettanto tradizionale coda di polemiche, insulti, rimpalli e botta e risposta tra politici di ogni colore. Perché lungi dall’essersi ...

In Abruzzo Rifiuti di Roma : 'Solo trattamento - massimo 90 giorni' : Roma, 11 gen. (askanews) La giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato la proposta di accordo di programma con la Regione Lazio in favore del Comune di Roma per la gestione di rifiuti indifferenziati ...

Rifiuti di Roma ancora in Abruzzo - ma per 90 giorni : E per un massimo di 39mila tonnellate che saranno divise in tre strutture diverse, a Chieti, Sulmona e Aielli

Roma - Di Biase (Pd) : su Rifiuti Raggi tampona grazie a Abruzzo : Roma, 11 gen. (askanews) 'grazie al Presidente D'Alfonso e ai sindaci di Abruzzo e Lazio che sono venuti in soccorso a Roma l'emergenza rifiuti di questi giorni può essere temporaneamente mitigata'. ...