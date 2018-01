Renzi-De Benedetti | la telefonata e l' affare sulle banche popolari

Telefonata Renzi-De Benedetti : la procura di Roma indaga per fuga di notizie : Aperta un'inchiesta per rivelazione del segreto d'ufficio per alla pubblicazione di documenti coperti da segreto. Sui quotidiani è stata trascritta una Telefonata del 2015 nella quale De Benedetti discuteva della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, affermando di aver parlato con l'allora premier

De Benedetti il premier ombra "Sono io il padre del Jobs Act" 'Renzi - Padoan - Boschi di casa da me' : Carlo de Benedetti? Il vero premier ombra del governo di Matteo Renzi. Leggendo il verbale della Consob in cui i funzionari dell'authority di vigilanza sui mercati hanno trascritto l'interrogatorio dell'Ingegnere convocato nel 2015 a seguito delle attività anomale in Borsa sui titoli delle Popolari di cui si è resa protagonista anche la Romed, società di trading allora presieduta da de Benedetti, emerge anche lo stretto rapporto fra l'editore ...

Di Maio : Renzi-De Benedetti?Capolinea Pd : 19.08 "L'intercettazione tra De Benedetti e il suo intermediario finanziario è il capolinea di Renzi e Pd". Così il candidato premier M5S, sul blog di Grillo, sul caso delle Banche popolari. "Il 15 gennaio 2015 si svolgeva l'incontro Renzi-De Benedetti. Che cosa si sono detti? Vogliamo sapere", scrive Di Maio."Mentre decine di migliaia di piccoli azionisti perdevano i risparmi di una vita nel crollo delle 4 banche popolari,De Benedetti ...

De Benedetti il premier ombra Sono io il padre del Jobs Act 'Renzi - Padoan - Boschi di casa da me' : Carlo de Benedetti? Il vero premier ombra del governo di Matteo Renzi. Leggendo il verbale della Consob in cui i funzionari dell'authority di vigilanza sui mercati hanno trascritto l'interrogatorio dell'Ingegnere convocato nel 2015 a seguito delle attività anomale in Borsa sui titoli delle Popolari di cui si è resa protagonista anche la Romed, società di trading allora presieduta da de Benedetti, emerge anche lo stretto rapporto fra l'editore ...

De Benedetti il premier ombra "Sono io il padre del Jobs Act" 'Renzi - Padoan e Boschi di casa da me' : Cosa sapeva realmente e come agì l'editore di Repubblica e proprietario della Romed, Carlo de Benedetti che il 16 gennaio del 2015, pochi giorni prima del varo del decreto legge di riforma delle banche popolari, chiamò l'intermediario Intermonte per passare l'ordine di comprare azioni di quegli istituti dopo aver avuto la conferma direttamente da Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio, che l'esecutivo avrebbe cambiato le norme del ...

Popolari - telefonata Renzi-De Benedetti : la procura di Roma indaga per fuga di notizie : Popolari, telefonata Renzi-De Benedetti:la procura di Roma indaga per fuga di notizie Aperta un’inchiesta per rivelazione del segreto d’ufficio per alla pubblicazione di documenti coperti da segreto. Sui quotidiani è stata trascritta una telefonata del 2015 nella quale De Benedetti discuteva della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, affermando di aver parlato con […] L'articolo Popolari, telefonata Renzi-De ...

Popolari - telefonata Renzi-De Benedetti : la procura di Roma indaga per fuga di notizie : Aperta un'inchiesta per rivelazione del segreto d'ufficio per alla pubblicazione di documenti coperti da segreto. Sui quotidiani è stata trascritta una telefonata del 2015 nella quale De Benedetti discuteva della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, affermando di aver parlato con l'allora premier

Il caso Renzi-De Benedetti e la corretta informazione in Italia : di Emilio Carelli Cari amici, sono rimasto sorpreso che una notizia a mio parere politicamente importante sia stata sottaciuta o quasi ignorata da molti giornali e perfino dall’informazione del servizio pubblico. Parlo del caso Renzi - De Benedetti. Tutto parte da una telefonata agli atti della commissione d’inchiesta sul sistema bancario, resa pubblica da alcuni bravi cronisti. Sia ben chiaro, per la Procura non si tratta di un reato ma, ...

De Benedetti alla Consob : «Ecco cosa mi ha detto Renzi sulle Popolari» : «Allora, con le nostre controparti ... avevamo fatto 620 milioni, di cui le Popolari solo 5. Tutte le altre operazioni hanno il taglio di 20, ma se io avessi saputo, avrei fatto 20...

Telefonata Renzi-De Benedetti - la procura di Roma apre un fascicolo sulla fuga di notizie : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla presunta fuga di notizie che ha portato alla pubblicazione di alcuni documenti depositati in Commissione Banche. In particolare nei quotidiani è stata trascritta una Telefonata, risalente al 16 gennaio 2015, nella quale l'imprenditore Carlo De Benedetti parlava della riforma delle Banche Popolari con il suo broker, Gianluca Bolengo, della società Intermonte Sim spa che si occupa dei ...

De Benedetti-Renzi : pm apre inchiesta su fuga notizie : Roma, 11 gen. (askanews) La Procura di Roma ha aperto una inchiesta a carico d'ignoti per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla pubblicazione di documenti coperti da segreto e depositati ...

Cosa ha detto Renzi a De Benedetti? #VogliamoSapere : di Luigi Di Maio L’intercettazione tra Carlo De Benedetti e il suo intermediario finanziario è il capolinea di Matteo Renzi e del Pd. Siamo di fronte al collasso di un sistema di potere familistico e amorale, costruito su scambi di favori, informazioni privilegiate e speculazione finanziaria. Mentre decine di migliaia di piccoli azionisti e risparmiatori perdevano i risparmi di una vita nel crollo delle quattro banche popolari, De ...

Di Maio : 'Via i finanziamenti all'editoria'. Su De Benedetti stoccata contro Renzi : Il candidato premier M5s rilancia la polemica sul dl Popolari: Ha disonorato l'istituzione che lui rappresentava quando era a capo del governo, favorendo uno speculatore in modo da fargli guadagnare ...

De Benedetti-Renzi - Fusani vs Bechis : “Non sappiamo cosa si sono detti”. “Certo che si sa - lo ha riferito il presidente Consob” : Polemica vivace a Omnibus (La7) tra la giornalista di Tiscali News, Claudia Fusani, e il vicedirettore di Libero, Franco Bechis, sul caso Renzi-De Benedetti. Fusani esordisce, assolvendo l’ex presidente del Consiglio e ricordando che la telefonata è tra l’imprenditore Carlo De Benedetti e il broker Gianluca Bolengo, suo referente nella società Intermonte Sim spa che si occupa dei suoi investimenti in Borsa. “De Benedetti riferisce una cosa” – ...