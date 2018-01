Rendimenti in rialzo nell'asta di BTP a tre e sette anni : Rendimento in rialzo nell'ultima asta di BTP a tre e sette anni . Il Tesoro ha collocato i titoli triennali con un rendimento lordo che torna positivo allo 0,04% , segnando un aumento di 6 punti base. ...

Rendimenti in rialzo per il debito sovrano europeo : Il Ministero dell'Economia italiana ha segnalato ieri pomeriggio che nel periodo gennaio-novembre 2017 le entrate tributarie erariali , accertate in base al criterio della competenza giuridica, sono ...