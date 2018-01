Rc auto online | occhio a questo sito | è una truffa

Diritti d'autore online - Soundreef di Fedez e J-Ax si allea con Youtube e la Società autori svizzera : ROMA - Un accordo con Youtube, per incassare i Diritti sulle canzoni ascoltate sulla piattaforma video di Google. E uno con la Società autori svizzera, la Suisa, con cui ottenere i pagamenti dagli ...

Dalla jeep di Berlusconi alla Bentley di Elton John : in vendita online le auto dei vip : Chi di noi, almeno per un attimo della vita, non ha desiderato di sentirsi un divo dello spettacolo come Zucchero o Elton John, o un leader politico come Berlusconi. Adesso è...

Analisi grammaticale online per scuole elementari : esercizi gratis di analisi automatica di una frase : Esistono alcuni siti online per le scuole elementari che forniscono degli esercizi gratuiti di analisi grammaticale volti all’apprendimento dei più piccoli che frequentano le scuole elementari. Vediamone insieme qualcuno e descriviamo le sue funzioni. L’analisi grammaticale consiste nel riconoscere le diverse parti del discorso, chiamate anche ‘categorie lessicali‘ o ‘categorie grammaticali‘. Esistono due tipi ...

Ancora bollo auto 2018 : calcolo importo online - esenzioni e info sul superbollo : Cambia qualcosa nel pagamento del bollo auto 2018? C'è da dire che la tassa di possesso è Ancora in auge, e che pertanto dovrà essere regolarmente versata. Bisogna innanzitutto procedere al calcolo del bollo auto 2018, operazione da portare a termine direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce 'Servizi', 'calcolo del botto auto', 'calcolo del bollo in base alla targa' (vi basterà specificare la categoria e la targa del ...

autolesionismo online - se il bullo colpisce se stesso : Milioni di ragazzini sono perseguitati dai bulli digitali. Ma un fenomeno inquietante è in aumento: l’auto cyberbullismo. Tramite falsi account molti giovani,...

Ancora truffe RC auto online : IVASS aggiorna la lista : Il settore delle assicurazioni online tantissime occasioni di risparmio per gli utenti. Purtroppo però, i casi di truffe RC auto …

Allarme truffe online : i siti da evitare per sottoscrivere l'Rc auto : Col prevalere del mondo virtuale, anche il settore dell'Rc auto si sta esponendo in maniera non indifferente al rischio delle truffe online. Sono molti, infatti, i consumatori che puntualmente effettuano delle ricerche in rete con l'obiettivo di trovare il prezzo più basso per sottoscrivere l'assicurazione della propria auto, non sapendo in quali rischi possono incorrere. A lanciare l'Allarme sulle truffe online è stata proprio l'Ivass, ossia ...

Assicurazione 5 Giorni auto e moto : compagnie per polizza temporanea provvisoria online - costo e info : Sempre più persone scelgono le assicurazioni temporanee per la loro auto o la loro moto: queste polizze sono valide per un periodo più breve rispetto ai classici 12 mesi; si possono scegliere coperture mensili, trimestrali, semestrali e giornaliere: in questo articolo ci occuperemo dell’Assicurazione 5 Giorni e cercheremo di capire quali sono le compagnie che offrono questo servizio online, quali sono i costi e altre importanti ...

Agenzia delle Entrate - nuovo sito online. E regole più severe - multe riscossione automatica : Agenzia delle Entrate è online con la nuova versione del sito, con dei profondi cambiamenti e miglioramenti sia per notai, commercialisti che per semplici cittadini.

