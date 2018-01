Razer annuncia Project Linda | un ibrido in cui laptop e smartphone si incontrano

Razer annuncia il controller Wolverine Tournament Edition : Razer svela il nuovo Wolverine Tournament Edition , in linea con i controller Xbox One, progettato per i gamer professionisti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito. Wolverine Tournament Edition : Il nuovo controller di Razer Il controller presenta un design ergonomico, pulsanti d’azione Razer Mecha Tactile, i quali combinano il tocco morbido con l’esperienza tattile dello switch meccanico. Il feel ...

Razer annuncia il controller pro per Xbox Razer Wolverine Tournament Edition : Razer ha annunciato il Razer Wolverine Tournament Edition, new entry nella linea di controller per Xbox, studiato appositamente per i gamer professionisti. Il nuovo controller mantiene il design ergonomico e le apprezzate funzionalità del Wolverine Ultimate. Testato e approvato da molti dei migliori atleti professionisti di esport, Razer Wolverine Tournament Edition assicura il più elevato livello di comfort e prestazioni. "Razer è stata ...