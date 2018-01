Ragusa : fondi Ue per ristrutturare villa vacanze - sigilli a falso b&b (2) : (AdnKronos) - La società beneficiaria del finanziamento inoltre, rappresentata legalmente da un soggetto prestanome, è risultata essere priva di patrimonio e di mezzi e, secondo gli investigatori, creata al solo scopo di rendere inefficace l’atto di revoca della Regione Sicilia ed inapplicabili even

In arrivo fondi per stipendi Consorzio Bonifica di Ragusa : Trecentomila euro dalla Regione per pagare gli stipendi arretrati ai lavoratori del Consorzio di Bonifica. A darne notizia Orazio Ragusa