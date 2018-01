Ragazzo del Minnesota sorprende la fidanzata con 10 disegni molto esclusivi

Tragedia a Galtellì. Il parroco del paese : "Bisogna dare tutto l'affetto che meritano ai genitori del Ragazzo" : "Giovanni è un sindaco che ha sempre avuto tanta sensibilità per il mondo giovanile e che adesso sta vivendo un momento drammatico - sottolinea il parroco - Resteranno sempre dei perché su quello che ...

I primi 80 anni del Ragazzo della via Gluck : Il sei gennaio ha compiuto ottant’anni Adriano Celentano, uno che di anni ne avrà venti per tutta la vita. Mi sono chiesta cos’ha di speciale, per quelli della mia generazione: non è un De André, né un De Gregori, né un Guccini, e nemmeno un Renato Zero. Non ci si può riconoscere nei suoi testi e neanche nella sua musica. Eppure Adriano Celentano ha avuto, e ha ancora, un’energia unica e un carisma irresistibile. I suoi programmi televisivi sono ...

Ladro ruba i giochi a un Ragazzo - ma si pente e glieli restituisce dopo lettera-appello della vittima del furto : 5 console della Nintendo e una ventina di giochi dei Pokemon: questo il frutto di un furto avvenuto a Capri la notte del 29 dicembre. Lo aveva reso noto la vittima, con una lettera nella quale chiedeva un ripensamento, nella "speranza di parlare al cuore" di chi aveva commesso il crimine. Alla fine, complice forse lo spirito natalizio, il Ladro ha ascoltato l'appello e ha restituito il maltolto.Si legge su Capri NewsLa vasta collezione di giochi ...

ADRIANO CELENTANO - COMPIE 80 ANNI "IL Ragazzo DELLA VIA GLUCK" : Spegne 80 candeline “il molleggiato” più famoso d’Italia. Sono davvero in pochi a rappresentare la cultura nazionalpopolare italiana com’è in grado di farlo ADRIANO CELENTANO. La sua storia è quella di tutti di noi, o meglio di uno di noi, ed è lunga ben ottanta ANNI. Tutto comincia il 6 gennaio 1938, quando ADRIANO CELENTANO nasce a Milano in quella celeberrima via Gluck, nei pressi DELLA Stazione Centrale, che renderà immortale e famosa con ...

Celentano compie 80 anni - Raggi : auguri Ragazzo della via Gluck : Roma, 6 gen. (askanews) 'Buon compleanno Adriano! 80 anni vissuti rock. auguri ragazzo della via Gluck!'. Sono affidati ad un tweet gli auguri del Sindaco di Roma, Virginia Raggi, per gli ottant'anni ...

Adriano Celentano - il Ragazzo della via Gluck spegne 80 candeline : LINUS: "È UN MATTO CHE HA CAMBIATO IL MONDO" - Nel 2001, per il suo show "125 milioni di cazz..te" scelse fra gli autori Linus, direttore artistico di Radio Deejay. "Ricordo che stavamo preparando l'...

Il Ragazzo della via Gluck compie 80 anni : in arrivo Adrian su Canale 5 : Ottanta anni da Molleggiato, da anticipatore e da protagonista. Il ragazzo della via Gluck spegne 80 candeline. Adriano Celentano è nato il 6 gennaio 1938 a Milano. Ottanta anni che festeggerà con l’inseparabile compagna Claudia Mori e l’amica di sempre, Mina. Per…Continua a leggere →

ADRIANO CELENTANO/ Gli 80 anni del Ragazzo della Via Gluck : ADRIANO CELENTANO compie domani 80 anni, da 60 è l'artista italiano più amato: era il 1957 quando fece la sua prima apparizione che lo lanciò nel mondo dello spettacolo. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 06:36:00 GMT)DISCHI E CONCERTI DELL'ANNO 2017/ Le scelte della redazione del SussidiarioDAVID CROSBY/ "Sky Trails": tracce di infinito nel cielo della musica

Caro Niccolò - Ragazzo del '99 - sei tu che mi insegni come votare : E ho capito che non siete voi, ragazzi del '99, inadeguati a questa politica, ma esattamente il contrario. E che sarai tu a insegnarmi come e cosa votare.

Paris Hilton si sposa con Chris Zylka / Dice sì al suo Ragazzo sui social : le parole d'amore dell'ereditiera : Paris Hilton si sposa con Chris Zylka, la ricca ereditiera Dice sì al suo ragazzo sui social network. Quando, dove si sposerà e chi saranno gli invitati alla festa? Ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 08:20:00 GMT)

L'anteprima del "Ragazzo invisibile 2 " con Salvatores e altre chicche per cinefili : L' inizio d'anno offre qualche ottimo motivo d'interesse agli appassionati di cinema. Oggi alle 15 all'Anteo Palazzo del Cinema proiezione in anteprima del 'Ragazzo invisibile-Seconda generazione'. ...

Il Ragazzo di campagna/ Oggi su Rete 4 : info streaming del film con Renato Pozzetto (2 gennaio 2018) : Il ragazzo di campagna, il film in onda dalle 21.15 su Rete 4. Scritto e diretto da Castellano e Pipolo vede nel cast oltre al protagonista Renato Pozzetto anche Massimo Boldi.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Il Ragazzo invisibile – Seconda generazione non è gli X-Men - e meno male! La recensione del cinecomic di Salvatores - Best Movie : ... aveva sconfitto Artiglio e salvato i suoi amici guadagnandosi il titolo di supereroe; ora ha 16 anni, la sua vittoria è stata cancellata dalla memoria di tutti per non rivelare al mondo la sua ...