: @byoblu Già me l'ho chiedo anch'io e se Putin facesse una cosa così a Berlusconi? Vorrei sentire Renzi, Gentiloni,… - Massimi27564550 : @byoblu Già me l'ho chiedo anch'io e se Putin facesse una cosa così a Berlusconi? Vorrei sentire Renzi, Gentiloni,… - cagliaripad : Non avrebbe senso, sono provocazioni per distruggere i legami - murraedeus : Putin, nessuna interferenza in Italia - transnazionale : Putin, nessuna interferenza in Italia #spaziotransnazionale informa - ansa_it : Putin, nessuna interferenza in Italia -

(ANSA) - MOSCA, 11 GEN - "Noi abbiamo buoni rapporti con l'e per noi questo rapporto con lo Statono è importante, non avrebbe nessuno senso rovinarlo". Così Vladimira proposito delle presunte intromissioni russe nei processi elettoralini. "Queste - ha aggiunto - sono provocazioni fatte apposta per distruggere i legami fra i nostri due paesi. Noi abbiamo buoni rapporti sia con i partiti politici che con i servizi segretini, con i quali abbiamo discusso di cooperare nella sicurezza digitale".