Protesta in aula dei lavoratori contro M5s | buffoni

Rifiuti - Protesta Pd : sacchetti di spazzatura in aula Campidoglio : sacchetti di Rifiuti sugli scranni dell' aula Giulio Cesare. E' la protesta dei consiglieri Pd in Campidoglio che, in apertura della seduta oggi dedicata alla revisione dello Statuto di Roma Capitale, ...

Statue sacre rimosse dalla scuola pubblica - i genitori per Protesta mandano i bambini in aula con il rosario al collo : “Noi il Signore lo portiamo al collo”. Se le Statue della Madonna e le foto dei Papi sono sparite grazie alla decisione del dirigente Nicolò La Rocca, le mamme e i papà cattolici della scuola primaria“Ragusa Moleti di Palermo non s’arrendono. Venerdì mattina hanno fatto indossare un rosario ai loro figli e li hanno fatti andare in aula manifestando la loro contrarietà alla scelta del preside di togliere tutte le immagini sacre presenti nella ...