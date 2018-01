Proprietà e benefici della radice di genziana

Proprietà e benefici del cedro : ecco come preparare un liquore a base di questo frutto straordinario : Il cedro è un agrume appartiene alla famiglia delle Rutacee ed è originario dell’India e della Birmania. E’ prodotto anche in Italia, specie nel meridione, in particolare in Calabria dove cresce anche spontaneamente. Il frutto ha una forma ovale ed è di colore verde giallino. Ha una superficie rugosa mentre la polpa è divisa in cinque – dodici spicchi ricoperti da una spessa membrana bianca. Esistono due varietà di cedri coltivati: i cedri ...

Proprietà e benefici dei kiwi : ecco perché si consiglia il consumo in questo periodo : Il kiwi è un frutto molto conosciuto, appartenente alla famiglia delle Actinidiaceae, genere Actinidia il cui nome deriva dall’animale simbolo della Nuova Zelanda, il kiwi per l’appunto. Originario della Cina ma successivamente esportato in Nuova Zelanda dove prese il nome di “uva spina cinese”. La varietà più diffusa è la Hayward; il kiwi presenta una buccia marrone e pelosa, dove racchiude al proprio interno una polpa verde brillante, un ...

Proprietà e benefici dello yogurt : ecco la ricetta per prepararlo in casa : Lo yogurt è un alimento molto consumato sia dagli adulti che dai bambini, ha una consistenza cremosa ed è molto salutare per il nostro organismo. L’ingrediente principale è il latte che, a contatto con particolati fermenti e sottoposto all’azione del calore, si trasforma in yogurt. E’ un alimento le cui origini sono molto antiche, si pensa infatti che sia stato scoperto in epoca preistorica. Lo yogurt associa le caratteristiche ...

Proprietà e benefici del succo di mela : ecco perché è molto utile per regolare le attività del fegato e del cuore : Il succo di mela è un vero toccasana per il nostro organismo, questo frutto infatti contiene numerose sostanze nutritive, tra cui vitamine e sali minerali, che contribuiscono a contrastare l’insorgere di patologie come diabete e disturbi causati da elevati livelli di colesterolo. Inoltre, possiede un elevata fonte di fibre, che ci aiutano a regolarizzare il transito intestinale, e di polifenoli, sostanze naturali che si trovano soprattutto ...

I benefici e le Proprietà dimagranti della piperina : La piperina è una sostanza vegetale, scientificamente detta alcaloide, contenuta nel comunissimo pepe nero (Piper nigrum), presente prevalentemente nello strato più superficiale ed è responsabile, insieme con la cavacina, del tipico sapore pungente, amaro e piccante della spezia. Molto utilizzata nella medicina Ayurvedica, che basa il suo concetto di salute sulla stretta interconnessione fra aspetti fisici, psicologici e ambientali. La piperina ...

La cipolla : inusuale metodo per beneficiare delle sue Proprietà salutari : La cipolla è un ortaggio ricco di proprietà benefiche e terapeutiche, le tipologie più conosciute sono le cipolle bianche, dorate e rosse. Il sapore può variare dal delicato e dolce al tagliente e avvolgente, a seconda della varietà e della stagione. Vengono comunemente usate per aromatizzare molte ricette e possono essere consumate cotte, bollite, grigliate, fritte, arrosto oppure crude. Una novità molto particolare, è quella di utilizzare la ...

Cachi : Proprietà e benefici : Energizzante Grazie alla grande quantità di zuccheri semplici e subito assimilabili presenti nei Cachi, questi frutti fungono da energizzanti naturali, adattissimi a chi fa sport. Per il cuore I ...

Ecco le Proprietà e benefici dei datteri : Questi frutti possono contribuire ad equilibrare la dieta e a rivelarsi utili per la salute del cuore prevenendo ictus, colesterolo alto e pressione sanguigna elevata. Sono diverse le ragioni per cui vale la pena consumare questo frutto morbido e succulente, i datteri sono ricchi di magnesio, vitamine, fibre e potassio. Nonostante siano frutti che contengono elevate quantità di zuccheri, rappresentano comunque una valida alternativa ad altri ...

I diversi tipi di latte : Proprietà e benefici di questo importantissimo alimento : Per definizione quando parliamo di latte intendiamo il prodotto ottenuto dalla secrezione delle ghiandole mammarie delle femmine dei Mammiferi. E’ un liquido bianco, contenente numerosi elementi nutritivi come proteine, grassi, carboidrati, sali minerali, fra cui il fosfato di calcio, vitamine, ormoni, e antigeni. E’ un alimento completo e indispensabile per la prole nel primo periodo della vita; con il termine di latte si intendere ...

L’anona - ecco Proprietà e benefici di questo tipico frutto mediterraneo : L’Anona o cherimola, è un frutto tipico delle zone Calabresi e Siciliane dove le condizioni ambientali sono particolarmente favorevoli per la sua crescita. Dalla caratteristica forma tondeggiante, ha la grandezza di una mela e simile ad una pigna, con una buccia verde vellutata. L’anona possiede una polpa aromatica e particolarmente zuccherina, dalla consistenza cremosa e dal delicato colore avorio. il suo sapore è caratterizzato da ...

Ecco i benefici della curcuma : le sue Proprietà vi sorprenderanno - perché consumarla : la curcuma è una spezia ricca di proprietà benefiche per la nostra salute, appartiene alla famiglia delle Zingiberaceae, la stessa dello zenzero e del cardamomo. E’ detta anche kurkum “zafferano d’india” o “zafferano dei poveri”. La radice è la parte dove sono contenute le proprietà benefiche, la si può acquistare fresca o essiccata e macinata. Per quanto riguarda le proprietà salutari della curcuma, esse sono state scoperte dalla ...

Le straordinarie proprietà nutrizionali delle Castagne : ecco i 10 benefici per la salute : Le Castagne sono piccoli frutti che si generano dagli alberi tipici delle foreste di montagna. Nutrienti e sazianti, contengono moltissime sostanze dal potere antiossidante, che possono aiutarci a migliorare infiammazioni e prevenire una serie di patologie croniche. La castagna infatti, è un alimento ricco di nutrienti, sin dai tempi più antichi, rappresentava la base alimentare della gente di montagna. L’albero di castagno, si era ...