Pronostici Ligue 1 | 12-13-14 Gennaio 2018 | Consigli Scommesse 20^ Giornata

: Pronostico Strasburgo-Guingamp 12 gennaio 2018: Ligue 1 - 1x2calcio : Pronostico Strasburgo-Guingamp 12 gennaio 2018: Ligue 1 - ligue_1_france : RT @OddscheckerIT: Anche la #Ligue1 è pronta al ritorno dopo la sosta invernale.nel 20° turno occhio a #NantesPSG con #Ranieri che proverà… - OddscheckerIT : Anche la #Ligue1 è pronta al ritorno dopo la sosta invernale.nel 20° turno occhio a #NantesPSG con #Ranieri che pro… - antopirolo : RT @OddscheckerIT: Oggi #CarabaoCup #CopaDelRey e #coupedelaligue ?? Occhio a #CFCvAFC ed al match del #PSG Leggi la preview con tutti i #p… - OddscheckerIT : Oggi #CarabaoCup #CopaDelRey e #coupedelaligue ?? Occhio a #CFCvAFC ed al match del #PSG Leggi la preview con tutti… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Tutti a caccia del Paris Saint Germain in1: idel campionato francese per la 20^porteranno con sé proprio questa domanda, “chi riuscirà a fermare la compagine allenata da Unai Emery?”. Probabilmente nessuno, è la risposta, ma tentar non nuoce mai. I nostriper il 20esimo turno, allora, torneranno utili a tutti quegli appassionati di calcioche intendono puntare su questo torneo, che riparte venerdì 12con il primo anticipo per poi proseguire sabato 13, dove scenderà in campo sia il Monaco di Keita Balde sia il Nizza di Mario Balotelli, ed infine si chiuderà soltanto domenica 14, dove ci sarà il Psg. Insomma, questo e molto altro nel nostro appuntamento con iper la 20^1. Buona lettura…e buon #Betting a tutti! Pronostico Strasburgo-Guingamp ...