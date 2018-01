S P Promuove l'Italia : 'Si è unita al ballo della crescita' : 'Rivediamo al rialzo il rating dell'Italia per le migliorate prospettive di crescita, sostenute da un aumento degli investimenti e dalla crescita dell'occupazione, ma anche dalla politica monetaria ...

Ikea - un test di gravidanza nella pubblicità per Promuovere la culla : cn_read_more title="Italia-Svezia: l'Ikea ci ha risposto, e lo ha fatto in modo geniale" url="https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2017/11/15/ironia-social-ventura-panchina-Ikea" Si tratta di un ...

Ikea - un test di gravidanza nella pubblicità per Promuovere la culla : Una delle ultime trovate di Ikea erano state le “pagine che si cucinano”. Delle speciali tovagliette sulle quali posizionare gli ingredienti da chiudere poi a fagotto e infilare in forno: una campagna ideata dall’agenzia canadese Leo Burnett, The Ikea Easy Recipe, per preparare ravioli, pesce, verdure con condimenti senza perdere troppo tempo. L’inchiostro, ovviamente, non era tossico. Adesso ne arriva un’altra, di provocazione. E riguarda le ...

Juventus - Khedira Promuove Emre Can : “Da prendere al volo. Futuro? Niente MLS” : Juventus, Khedira promuove Emre Can: “Da prendere al volo. Futuro? Niente MLS” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Khedira promuove Emre CAN – Sami Khedira è uno dei giocatori più importanti per la Juventus di Max Allegri. Il centrocampista tedesco è uno dei titolari indiscussi in mezzo al campo. Infatti il tecnico della Juventus ha ...

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino". L'annuncio dell'ex ministra che Promuove Silvio Berlusconi : "È diventato più saggio" : "Io a oggi sarei intenzionata a votare Emma Bonino". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ad Agorà, su Rai 3. Preferirebbe quindi che Emma Bonino andasse in alleanza col Pd? "Sì, io sono una grande sostenitrice, diciamo che ho avuto molte delusioni dal Partito democratico, ma abbiamo delusioni da tanti e sarei contenta di avere un governo come il Gentiloni che abbiamo avuto".L'ex ministra ha parlato anche di Silvio ...

Cina e Francia - accordo per Promuovere lo sviluppo della partnership strategica completa : Secondo Xi Jinping i due Paese dovranno diventare complementari nei settori dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale e del manifatturiero avanzate, portando avanti una cooperazioni ...

Ikea Promuove la culla con un test di gravidanza : "Urinare su questo annuncio potrebbe cambiarti la vita" : Ikea punta sui futuri genitori. Come? Con un nuovo annuncio che funge anche da test di gravidanza. Ebbene sì, l'agenzia svedese Åkestam Holst ha inventato l'insolita promozione che esorta le donne a urinare sulla pagina della rivista per sapere se si è incinte e, in caso di risposta positiva, ricevere un codice sconto da utilizzare per l'acquisto di nuovi mobili."Urinare su questo annuncio potrebbe cambiarti la vita"Recita ...

Trump : le ambasciate americane Promuoveranno la vendita di armi 'made in Usa' : NEW YORK - Le vendite di armi quale grande strumento di politica economica, commerciale e estera. Non un'idea esattamente nuova, ma che Donald Trump intende far propria e rilanciare senza remore come ...

In Sicilia con la Bio Shopper si Promuove la filiera agricola : ... avrà due buoni motivi per spingere il carrello oltre la polemica: da un lato, infatti, il consumatore Siciliano con i 2 cent in aggiunta allo scontrino, sosterrà l'economia circolare, strizzando l'...

Unicredit - RBC Capital 'Promuove' il titolo : 'Sottovalutato - può crescere' : Giornata positiva in borsa per Unicredit, che ha incassato la 'promozione' degli analisti di RBC Capital: questi ultimi hanno fissato il giudizio sul titolo di Unicredit con raccomandazione '...

Sacchetti bio : in Sicilia iniziativa per Promuovere ambiente - salute e territorio : In Sicilia la polemica sulle bio-shopper a pagamento – che in questi giorni sta rimbalzando sui media – si trasforma in promozione per l’ambiente e la salute. Un’operazione legata alla valorizzazione del territorio e del comparto agricolo, che mira a costruire fiducia nei consumatori, oggi trascinati dalla rivolta digitale (e non solo) contro la legge 123/2017 entrata in vigore l’1 gennaio. Acquistando tre prodotti al banco dell’ortofrutta ...

Ricky Martin nudo su Instagram per Promuovere il suo tour : Una foto che lo mostra completamente nudo per promuovere i suoi concerti: l'idea è venuta a Ricky Martin ritratto su Instagram in una camera d’albergo che lo ritrae completamente nudo...