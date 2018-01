Probabili Formazioni Sheffield United-Sheffield Wednesday | Championship 12-01-2018

Probabili Formazioni Tottenham-Everton - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Everton, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Rientro dal 1′ per Kane, occasione per Jagielka dall’inizio. Il sabato di Premier League si chiude con la sfida di Wembley tra Tottenham e Everton. Spurs che vengono dalla facile vittoria in FA Cup contro il Wimbledon, ma vogliono continuare a vincere in campionato dopo l’ultimo successo sul campo dello Swansea. Ospiti che vengono dalla ...

Probabili Formazioni Chelsea-Leicester City - Premier League 13-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Leicester City, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Turno di riposo per Rudiger nei Blues, torna Iborra dal 1′. La 23^Giornata di Premier League si apre con la sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Leicester City. Padroni di casa che vengono dal pareggio interno nella semifinale di EFL Cup contro l’Arsenal, risultato peraltro uguale quello ottenuto nell’ultimo turno di campionato sempre ...

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Bayern Monaco - Bundesliga 12/01/2018 : Torna la Bundesliga, e lo fa in grande stile. Dopo la sosta invernale, la Bundesliga parte subito forte, infatti il Bayer Leverkusen ospiterà il Bayern Monaco. La squadra di Heynches è sola al comando a +11 punti di distacco dalla seconda squadra, lo Shalke 04. Il Bayer Leverkusen però è imbattuta da ben 12 partite, record nel campionato tedesco, sotto questo punto di vista la sfida si preannuncia interessante. Per quanto potranno ...

Diretta/ Chelsea Arsenal info streaming video e tv : precedenti e orario - quote e Probabili formazioni : Diretta Chelsea Arsenal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di andata della Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Diretta/ Amiens Psg : streaming video e tv - i precedenti. Orario - quote - Probabili Formazioni e risultato live : Diretta Amiens Psg: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che si gioca per i quarti della Carabao Cup, la Coppa di Lega francese(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Chelsea Arsenal/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Chelsea Arsenal, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di andata della Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:26:00 GMT)

Amiens Psg/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Amiens Psg: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per i quarti della Carabao Cup, la Coppa di Lega francese(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Diretta/ Nizza Monaco info streaming video e tv : l'addio di Sneijder - orario - quote e Probabili formazioni : Diretta Nizza Monaco, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per i quarti di finale di Coupe de la Ligue francese(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:46:00 GMT)

Nizza Monaco/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Nizza Monaco, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per i quarti di finale di Coupe de la Ligue francese(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Probabili Formazioni Chelsea-Arsenal - EFL Cup 10-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Arsenal, Semifinale di Andata di EFL Cup 2017/2018, ore 21.00: Conte e Wenger rivoluzionano l’undici titolare. Chelsea ed Arsenal devono dimenticare i passi falsi in Fa Cup e ritrovare la vittoria nella semifinale di andata di Coppa di Lega. In particolare l’Arsenal deve cancellare la pesante sconfitta subita al City Ground contro il Nottingham Forest per 4-2 che li ha estromessi da detentori ...

Probabili Formazioni Manchester City-Bristol City - EFL Cup 09-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Bristol City, Semifinale di andata di EFL Cup 2017/2018, ore 20.45: Guardiola con l’undici migliore. Il Manchester City, dopo aver eliminato al terzo turno di FA Cup il Burnley per 4-1, vuole chiudere all’andata la pratica Bristol City. La squadra allenata da Lee Johnson è l’autentica sorpresa di questa edizione, dopo aver eliminato il precedente turno il Manchester United. Ma in ...

Barcellona-Levante in diretta : Probabili Formazioni e risultato LIVE dalle 16.15 : probabili formazioni Barcellona (4-4-2) : Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Vidal, Rakitic, Paulinho, Iniesta; Messi, L. Suarez Levante (4-3-3) : Oier; Pedro Lopez, Cabaco, Postigo,...

Diretta/ Inter Roma Primavera : streaming video e tv - la novità GLT. Probabili Formazioni e orario : Diretta Inter Roma Primavera: info streaming video e tv, Probabili formazioni, orario e risultato live della partita che a San Siro assegna la Supercoppa 2017 nella categoria Under 19(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:54:00 GMT)

Probabili Formazioni Estoril Praia-Feirense - Primeira Liga 08-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Estoril Praia-Feirense, 17^ Giornata di Primeira Liga 2017/2018, ore 22.00: Kleber contro Joao Silva. La sfida tra Estoril e Feirense è una di quelle che potrebbero risultare decisive nella rincorsa salvezza. I padroni di casa allenati da Ivo Vieira sono penultimi con 12 punti ed hanno pareggiato con il fanalino di coda Vitoria Setubal per 2-2 dopo essere stati in vantaggio di 2-0. Negli ultimi dieci minuti ci ...