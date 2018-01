Post sul centrodestra | il Pd scherza sui social Ma è sommerso di fischi

Diretta/ Verona Padova (risultato finale 3-0) : Stern spinge la Calzedonia al quarto Posto! (Serie A1) : Diretta Verona Padova, risultato finale 3-0: con i parziali di 25-20, 25-16, 25-21 la Calzedonia vince nettamente il posticipo della 17esima giornata e sale al quarto posto in classifica(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:44:00 GMT)

#AboliamoQualcosa : le proPoste più divertenti sul web : La campagna elettorale 2018 si sta combattendo a suon di promesse sull'abolizione di imposte e leggi dei passati governi. Dal Partito Democratico, che ha proposto la cancellazione del canone Rai, ...

Realizzi sull'automotive - Exor e Ferrari in direzione opPosta : (Teleborsa) - I titoli del comparto automotive, quotati a Piazza Affari, frenano dalla recente corsa, allineandosi alla debolezza evidenziata dal settore anche a livello europeo. Tra i player che ...

Realizzi sull'automotive - Exor e Ferrari in direzione opPosta : I titoli del comparto automotive, quotati a Piazza Affari, frenano dalla recente corsa, allineandosi alla debolezza evidenziata dal settore anche a livello europeo. Tra i player che fanno parte del ...

Snowpiercer : la serie TV sul treno Post apocalittico : I pochi sopravvissuti vivono all'interno di un treno in costante movimento su binari che gli consentono di fare continuamente il giro del mondo. All'interno del treno la suddivisione degli ...

Maria De Filippi sulla prima puntata di C’è Posta per te : ‘Ho fatto fatica a non piangere - no so se sono riuscita a trattenermi’ : “Per la prima volta dopo tanti anni una storia mi ha messo in difficoltà, ed è quella che ha come sorpresa il calciatore Gonzalo Higuain […] Ci hanno chiamato due genitori che hanno perso un figlio e la madre si è rivolta all’altro figlio per chiedergli scusa se si è occupata meno di lui. Mi ha fatto impressione l’amore incondizionato e questo ragazzo, che vedevo per la prima volta, era di una dignità che mi ha commosso, ...

Maria De Filippi sulla prima puntata di C’è Posta per te : ‘Ho fatto fatica a non piangere - no so se sono riuscita a trattenermi’ : “Per la prima volta dopo tanti anni una storia mi ha messo in difficoltà, ed è quella che ha come sorpresa il calciatore Gonzalo Higuain […] Ci hanno chiamato due genitori che hanno perso un figlio e la madre si è rivolta all’altro figlio per chiedergli scusa se si è occupata meno di lui. Mi ha fatto impressione l’amore incondizionato e questo ragazzo, che vedevo per la prima volta, era di una dignità che mi ha commosso, ...

Commissione Ue - pronta la proPosta per tassa sulla plastica : Sta per arrivare, direttamente da Bruxelles, un nuovo balzello. Questa volta si tratta della "tassa sulla plastica". Ad annunciare la proposta della nuova imposta è stato il commissario responsabile del Bilancio, Guenther Oettingher. Di fatto il balzello, secondo quanto sostiene Oettingher servirà a ridurre l'uso e la produzione di plastica. Di fatto il commissario Ue ha provato a spiegare i motivi della proposta che verrà ...

Salvini : "Toglieremo l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle sigarette elettroniche" - la risPosta della Lorenzin : Le proposte. «Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche». Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo...

Salvini : 'Via l'obbligo dei vaccini e la tassa sulle sigarette elettroniche' - la risPosta della Lorenzin : Le proposte. 'Cancelleremo norme Lorenzin. vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche '. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini . #Salvini : ...

Maltempo - frana a Ventimiglia : Aurelia bloccata - l’Anas sul Posto : La strada statale Aurelia è bloccata a Ventimiglia, nell’imperiese, per uno smottamento che ha provocato la caduta di pietre e materiale terroso dalla collina soprastante sulla carreggiata sottostante. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 16.30 tra via Gallardi e corso Francia, all’altezza del chilometro 689,700.Sul posto vigili del fuoco e tecnici di Anas. Il tratto di strada rimarrà chiuso fino a domani per pericolo di ...

Di Maio - Renzi - Silvio e Salvini Le proPoste? Belle e impossibili Ecco perché resteranno sulla carta : Le elezioni politiche italiane del 4 marzo difficilmente premieranno un singolo blocco, mentre pare probabile che daranno vita a una nuova coalizione centrista o a un governo tecnico sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare. Ma dopo pochi giorni di campagna le promesse elettorali dei principali schieramenti hanno già raggiunto i 200 miliardi di costi in termini di coperture finanziarie da trovare. Impossibile pensare di fare tutto a ...

Un Posto al sole - Francesco Vitiello : dalla malattia al ritorno sul set : L'attore, Diego Giordano nella soap di Rai 3, su VanityFair parla dei motivi che cinque anni fa lo spinsero ad abbandonare Palazzo Palladini.

"Un'idea per Milano" - l'iniziativa (social) per la città : "Puntiamo sulle vostre proPoste" : Mattia Mor "Un'idea per Milano" è il nuovo slogan del manager Mattia Mor. Nell'ambito di #hosceltomilano, il racconto multimediale di 150 persone note e meno note che hanno scelto il capoluogo ...