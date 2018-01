Porto di Trieste | entra nel vivo il rilancio della Depositi Costieri

Di Maio : Il Porto di Trieste al centro del mondo : Lo ha affermato questa mattina, mercoledì 3 gennaio, il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio incontrando i vertici dell'Autorità portuale dell'Adriatico orientale

Infiltrazione mafiosa in una ditta del Porto di Trieste : Interdittiva della Prefettura nei confronti della società 'Depositi Costieri' Nel mirino il passaggio di proprietà alla 'Life'. Chiesto anche il fallimento

Rissa in Porto a Trieste - un ferito grave : La lite culminata con una sprangata alla testa. L'episodio a bordo di un traghetto ormeggiato in Riva Traina

Maltempo : a Trieste soffia la bora con raffiche a 120 km/h - Porto bloccato : A Trieste oggi è il terzo giorno in cui soffia la bora: le raffiche nella notte hanno superato i 120 km/h e i Vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi in svariate zone della città, che vanno a sommarsi alle centinaia dei giorni scorsi. Si registrano difficoltà anche all’interno del porto di Trieste per la movimentazione delle merci: si registrano inoltre alcuni danni causati dalla bora alle strutture. Finora sono almeno 250 gli ...

AeroPorto Trieste - il 19 marzo primo treno al polo intermodale : Trieste, 10 nov. (askanews) 'Il 19 marzo arriverà il primo treno al polo intermodale, che collegherà la nuova stazione ferroviaria al nostro Aeroporto regionale'. Lo ha annunciato la presidente del ...

Fvg - Serracchiani : interesse di Budapest per Porto Trieste : Trieste, 30 ott. (askanews) Il grande interesse di Budapest per il porto di Trieste, anche a seguito delle recente missione in terra magiara del presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare ...