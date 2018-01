Ponte Galeria | coppia di ladri in azione nel negozio di “fai da te”

: RT @DanielaPompei: Grande festa dell'Epifania nel CPR di Ponte Galeria @santegidionews #gentidipace - VFornara : RT @DanielaPompei: Grande festa dell'Epifania nel CPR di Ponte Galeria @santegidionews #gentidipace - mmorphine_ : @fuoripostoluogo A fiera di Roma quindi tipo Ponte Galeria? Comunque meglio, almeno non ti fai le imbarcate - GianturcoMira : RT @DanielaPompei: Grande festa dell'Epifania nel CPR di Ponte Galeria @santegidionews #gentidipace - smilypapiking : RT @gq_gianni: Semplicemente #incapaci #incompetenti #inadeguati #ignoranti e #menefreghisti a #5stelle ?????? - boettoisabella1 : RT @gq_gianni: Semplicemente #incapaci #incompetenti #inadeguati #ignoranti e #menefreghisti a #5stelle ?????? -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Stavano facendo razzia di trapani a batteria, rimuovendo le placche antitaccheggio, esposti in undi bricolage di via Portuense quando sono stati visti e bloccati dal personale dell’esercizio che hanno immediatamente allertato i Carabinieri della StRoma. A finire in manette con l’accusa di tentato furto aggravato è stata una cittadina romena di 41 … L'articolodiinneldi “fai da te” sembra essere il primo su NewsGo.