Pompei | non c’è pace per gli scavi Atto vandalico contro affresco di Bacco e Arianna

Seimila tonnellate di rifiuti speciali in capannoni a Pompei : Roma, 4 gen. (askanews) Nell'ambito di un servizio in materia di reati ambientali, il gruppo di Torre Annunziata della Guardia di finanza di Napoli ha scoperto nel comune di Pompei 13 capannoni all'...

Pompei : crolla muro non affrescato della domus della “Caccia ai tori” : Scoperto questa mattina il cedimento di una parete in un edificio dell’area archeologica di Pompei, la “Casa della caccia ai tori“: il crollo si è verificato probabilmente nei giorni scorsi, forse a causa del maltempo, ma è stato rilevato solo stamattina. Si tratta di una porzione di un muro non affrescato nel giardino della domus, che si trova nella Regio V ed è chiusa al pubblico. Sul posto il soprintendente Massimo Osanna, i ...

Pompei - Scavi e Comune contro il centro commerciale 'Non usate il nostro marchio' : Utilizzare il nome della nostra città è un falso storico, una pubblicità ingannevole - spiega Amitrano - il centro commerciale non sorge a Pompei e rischia, anzi, di mettere in ginocchio l'economia ...