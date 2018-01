Pirelli | ecco le scelte per il GP di Azerbaijan

Da Pirelli a Suning - ecco quanto valgono tutte le sponsorizzazioni dell’Inter : quanto valgono gli sponsor dell'Inter? A livello complessivo, la cifra è nota: nelle ultime tre stagioni, infatti, i ricavi da sponsorizzazioni per il club nerazzurro si sono assestati a quota 39,1 milioni nel 2015, 44,5 milioni nel 2016 e 108,3 milioni nel 2017 L'articolo Da Pirelli a Suning, ecco quanto valgono tutte le sponsorizzazioni dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business ...

Ecco The Cal 2018 di Pirelli con Naomi Campbell - RuPaul - Whoopi Goldberg - per un totale di 28 foto a colori : New York. “Mi è piaciuto fin da bambino il libro Alice nel paese delle meraviglie scritto da Lewis Carroll nel 1985: ho sempre tratto ispirazione perchè esprime un’idea di fantasia ancora molto attuale e contemporanea. È una sorta di fuga…Continua a leggere →

Ecco il calendario Pirelli 2018 : C'è Alice nel Paese delle meraviglie al centro del calendario Pirelli 2018 , realizzato da Tim Walker . E' stato presentato oggi al Manhattan Center di New York. Per la 45esima edizione del calendario,...

Calendario Pirelli 2018 - ecco l'Alice nera di Tim Walker. Le prime foto : Un messaggio convinto di no ad ogni diversità e di convinta inclusione, il racconto per immagini quasi cinematografiche di tante storie di oggi, in tutto il mondo, questo di Tim Walker che con la ...

"Vi porto nel paese delle Meraviglie". Ecco il calendario Pirelli 2018 : New York - Arte. Cultura. Non provocazione. Questo è il Pirelli Cal 2018 , presentato al Manhattan Center di New York, per un'edizione che stravolge i canoni della bellezza ed anche la storia di '...

Vi porto nel paese delle Meraviglie. Ecco il calendario Pirelli 2018 : New York - Arte. Cultura. Non provocazione. Questo è il Pirelli Cal 2018, presentato al Manhattan Center di New York, per un'edizione che stravolge i canoni della bellezza ed anche la storia di “Alice nel paese delle Meraviglie”, il tema scelto dal fotografo londinese Tim Walker: Alice infatti è nera (la modella australiana di origine sudsudanese Duckie Toth), così come neri sono i protagonisti dei 28 scatti. Tra i quali ...