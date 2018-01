Piazza Affari | violenta contrazione per Banca Ifis

Crolla a Piazza Affari Yoox : Retrocede molto l' Internet retailer , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,19%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari stacca le altre Borse : corrono STM e Saipem : Il mercato guarda ora alle minute della BCE, ossia ai verbali dell'ultima riunione di politica monetaria tenutasi lo scorso 14 dicembre, che saranno diffusi prima del giro di boa. Si mette in ...

Hera tenta il recupero a Piazza Affari. Mercato riflette sul Business Plan : Tornano gli acquisti su Hera , al momento in rialzo dell'1% a 3,03 euro. La multiutility bolognese tenta dunque di recuperare le perdite messe a segno la vigilia , giorno della pubblicazione del Piano ...

Piazza Affari scatta al rialzo grazie a tech - energetici e banche : (Teleborsa) - Piazza Affari imbocca la via degli acquisti dopo una partenza cauta, in un'Europa poco mossa in scia alla performance negativa di Wall Street e della maggior parte dei listini asiatici. ...

Piazza Affari scatta al rialzo grazie a tech - energetici e banche : Piazza Affari imbocca la via degli acquisti dopo una partenza cauta, in un'Europa poco mossa in scia alla performance negativa di Wall Street e della maggior parte dei listini asiatici. I mercati ...

Borse incerte - Piazza Affari cauta : Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco favorite dalla performance negativa di Wall Street e della maggior parte dei listini asiatici. I mercati internazionali sono ...

Borsa - Piazza Affari apre poco mossa : Ftse Mib a -0 - 01% : Apertura poco mossa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,01% a 23.155 punti, mentre il Ftse All Share sale dello 0,04% a quota 25.580 punti. Avvio positivo per gli altri ...

Piazza Affari ferma ai box in avvio : Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco favorite dalla performance negativa di Wall Street e della maggior parte dei listini asiatici. I mercati internazionali sono ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Retelit : Brilla Retelit , che passa di mano con un aumento del 2,90%. L'andamento di Retelit nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda ...

Piazza Affari svetta sulle borse europee : (Teleborsa) - Si conclude una giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglio Piazza Affari che archivia gli scambi in cima al resto d'Europa. Dall'altra parte dell'oceano,...

Piazza Affari svetta sulle borse europee : Si conclude una giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglio Piazza Affari che archivia gli scambi in cima al resto d'Europa. Dall'altra parte dell'oceano,invece, ...

Borsa - Piazza Affari chiude in moderato rialzo : Ftse Mib a +0 - 7% : Piazza Affari chiude in crescita dello 0,7%: il Ftse Mib, infatti, ha terminato le contrattazioni a 23.004 punti, riportandosi ai livelli dello scorso 11 novembre.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari guarda ai 23.000 punti (9 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri guarda ai 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Borse europee in rialzo - Piazza Affari positiva : Il ripiegamento di Wall Street non mina il buonumore delle Borse europee , che si confermano positive in chiusura proseguendo il rally delle ultime sedute. A dare linfa l' ottimismo per la positiva ...