Perché d’inverno accumuliamo più grasso?

(Di giovedì 11 gennaio 2018) In inglese si dice serendipity, casualità fortuita. È quando stai lavorando a un progetto e per caso noti un dettaglio che ti porta a scoprire qualcosa di nuovo – magari più importante o entusiasmante di quello che stavi cercando all’inizio. È quello che è successo a Peter Light e al suo team dell’università di Alberta (Canada): mentre studiavano il modo di ingegnerizzare le cellule adipose – quelle che immagazzinano i grassi – per indurle a produrre insulina, hanno scoperto che sono sensibili alla luce del Sole. In base ai dati raccolti, certe lunghezze d’onda della luce visibile farebbero svuotare le cellule adipose. Al contrario, quando c’è poca luce, come d’inverno, iltenderebbe ad accumularsi. Quando la luce del Sole colpisce la nostra pelle, le lunghezze d’onda tra 450 e 475 nanometri (la luce blu) riescono a penetrare fino allo strato ...