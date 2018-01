Patch 1 17 per Street Fighter V | dettagli e data di uscita dell’Arcade Edition su PC e PS4

Patch 4.2 per Rainbow Six Siege imminente - buff per Capitao - nerf per Ash e altro : L'aggiornamento di metà stagione per Operation White Noise è finalmente disponibile per Rainbow Six Siege. È programmato per arrivare sul Technical Test Server (TTS) oggi, quindi arriverà per tutti durante qualche giorno della prossima settimana, si spera. Stiamo parlando della Patch 4.2, che apporterà modifiche significative a diversi operatori del gioco, alcuni dei quali sono stati spesso richiesti dalla comunità da diversi mesi. Il danno ...

NVIDIA : le Patch per Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD entro fine gennaio : NVIDIA ha annunciato che le patch che correggono le vulnerabilità Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD TV e SHIELD Tablet entro fine gennaio L'articolo NVIDIA: le patch per Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD entro fine gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Avete un processore AMD? Per voi niente Patch contro Meltdown e Spectre : A causa di alcuni gravi problemi rilevati su computer con hardware AMD, Microsoft decide di sospendere il rilascio dell’ultima patch di sicurezza di Windows. Il polverone finito sui processori Intel ed AMD per il caso Meltdown e Spectre ha fatto il giro del mondo. Questo “bug” – se lo si può definire tale – su queste SoC ha reso tutti gli utenti ed i loro dati a rischio esponendoli ad un furto virtuale di massa. Per ...

Forza Horizon 3 : a breve arriverà la Patch per il supporto a Xbox One X : Xbox One X è una macchina dalle grandi potenzialità, lodata recentemente anche da Crytek, la console ha permesso ai tanti giocatori di poter rivivere alcune esperienze di gioco in una veste rinnovata grazie a delle apposite patch.Nel "catalogo" dei giochi migliorati a breve arriverà anche Forza Horizon 3. Infatti, il capo della divisione marketing di Xbox in Microsoft, Aaron Greenberg ha da poco svelato su Twitter di aver avuto un incontro con ...

Modalità in prima persona in PUBG su Xbox One - novità della nuova Patch al 9 gennaio : PUBG in versione Xbox One e Xbox One X conquista l'attesissima Modalità in prima persona con la nuova patch. Proprio come è avvenuto per la versione PC, lo sviluppatore migliora mano mano il gioco, per fasi. La Modalità in prima persona era disponibile solo in Modalità solitaria, ma grazie a un aggiornamento lato server di oggi, è stato ampliata per includere Duo, così come Squad sia su server nordamericani che europei. Ciò significa che i ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : ecco la nuova Patch per Xbox One : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna con una nuova patch per Xbox One che porta nuove funzioni e ottimizzazione sul versante stabilità e frame rate.Come riferisce VG247, la patch ha introdotto l'accelerazione analogica dello stick quando saltiamo fuori dall'aereo. La correzione dovrebbe rendere molto più facile muoversi durante la caduta libera, momento in cui il frame rate non è dei migliori.La sensibilità della mira può ora essere ...

Microsoft rilascia la Patch per la falla di Intel portando cali di performance : A quanto pare la build 16299.192, rilasciata solo poche ore fa, non introduce soltanto fix di bug ma porta on sè la patch attesa per porre rimedio alla falla di sicurezza dei chip Intel. Per chi non avesse seguito la vicenda, degli esperti hanno constatato che tutti i processori prodotti da Intel negli ultimi dieci anni possiedono un errore di progettazione che mette a serio rischio la sicurezza dei vari PC con l’accesso privilegiato al ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : un nuovo video analizza la seconda Patch per Xbox One e Xbox One X : PlayerUnknown's Battlegrounds è finalmente disponibile nella sua versione 1.0 per PC e, come ormai saprete, il popolarissimo gioco ha visto la luce anche sulle console di Microsoft.Il titolo di Bluehole è stato già esaminato a fondo nelle versioni Xbox One e Xbox One X qualche tempo fa, ora, grazie alla precisa video analisi di Digital Foundry, possiamo scoprire come si comporta PlayerUnknown's Battlegrounds su console dopo la pubblicazione ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : disponibile una nuova Patch per la versione PC : PlayerUnknown's Battlegrounds, l'ormai famoso titolo che macina numeri da capogiro, è da poco approdato sulle console di casa Microsoft, Xbox One e Xbox One X, ed è finalmente stato reso disponibile nella sua versione 1.0 su PC.Il gioco, già molto popolare in Accesso Anticipato, continua a generare profitti sempre più alti anche nella sua versione "definitiva", con vendite in costante crescita.Oggi vi segnaliamo un aggiornamento per la versione ...

Call of Duty WWII : disponibile la Patch 1.08 per PS4 : L'apprezzato Call of Duty WWII ha ricevuto una nuova patch su PlayStation 4, la 1.08, che presto sarà disponibile anche per Xbox One e PC. Con questo aggiornamento termina l'evento Winter Siege iniziato l'8 dicembre 2017.L'update, del peso di 1,08 GB, può essere scaricato dagli utenti PS4 e, come segnala Gearnuke, pone fine all'evento invernale rimuovendo anche le decorazioni natalizie dal Quartier Generale. I giocatori, tuttavia, potranno ...

Google rilascia OTA e Factory Image con le Patch di sicurezza di gennaio per Pixel e Nexus : Google rilascia gli OTA e le Factory Image con le patch di sicurezza di gennaio per i dispositivi delle gamme Pixel e Nexus L'articolo Google rilascia OTA e Factory Image con le patch di sicurezza di gennaio per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Nuova Patch per PUBG anche su Xbox One al 29 dicembre - cosa migliora : La versione Xbox One del fenomeno mondiale PUBG di Blue Hole Studio ha appena ricevuto una Nuova patch, che affronta un paio di annosi problemi. Quello principale che questa piccola patch mira a risolvere è il lag intermittente nel gioco e i problemi di arresto anomalo e autenticazione. Ecco le note di questa patch per PUBG, con la dichiarazione dello sviluppatore: "Abbiamo un rapido aggiornamento per voi: abbiamo rilasciato una patch lato ...

Patch di dicembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - anche per la beta di Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con le Patch di sicurezza di dicembre in Europa, anche nella versione beta di Android 8.0 Oreo. L'articolo Patch di dicembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, anche per la beta di Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Patch 1.19 per Overwatch nel PTR : cambiano i movimenti - risolti bug per Doomfist : L'ultima Patch di Overwatch è ora disponibile per il test sul PTR, si tratta della 1.19. Finora non è nulla di trascendentale, anche se è comunque aggiunge varie novità: porta ad esempio alcuni cambiamenti al movimento dei personaggi, oltre alla correzione di alcuni bug per Doomfist. Lo stesso Jeff Kaplan ha annunciato alcune modifiche universali al modo in cui gli eroi si muovono. https://www.youtube.com/watch?v=cSwYZWbM-5E Il movimento a ...